Zverev e De Minaur al 3° turno, fuori Rublev

Zverev regola il francese Royer con un doppio 6-4 e raggiunge il terzo turno. Buon debutto anche per De Minaur e Auger-Aliassime. Quarto ko di fila per Rublev, battuto da Nishioka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima al Masters 1000 di Shanghai per Sascha Zverev. Testa di serie principale nella parte alta del tabellone dopo il forfait di Alcaraz, il tedesco ha battuto all'esordio il francese Valentin Royer, n. 76 al mondo, con un doppio 6-4 in poco più di un'ora e mezza. Un buon esordio per Zverev, che ha cancellato cinque palle break nel corso del match, supportato dalla prima nei momenti chiave (12 ace e 77% di punti con la prima). Partono bene anche Alex De Minaur che elimina Ugo Carabelli (per l'australiano è la 48esima vittoria stagionale, suo nuovo record nel circuito) e Felix Auger-Aliassime che ferma il cileno Tabilo e centra la 250esima vittoria in carriera nel circuito maggiore. La sorpresa di giornata, invece, è l'eliminazione di Andrey Rublev. Testa di serie numero 13, il russo ha perso contro il giapponese Yoshihito Nishioka, proveniente dalle qualificazioni, in tre set. Per Rublev è la quarta sconfitta consecutiva.