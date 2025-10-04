Sinner-Altmaier LIVE alle 12.30 su Sky Sport Uno

Sinner-Altmaier all'Atp Shanghai, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 2 al mondo affronta il tedesco Daniel Altmaier. Il match, in programma alle ore 12.30, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Il ranking Atp
Campione a Pechino, Sinner guadagna 170 punti in classifica su Alcaraz: adesso l'azzurro è lontano 590 punti dal n. 1 Atp. Adesso l'appuntamento è a Shanghai (dove non ci sarà Carlos) e si riapre la corsa al numero 1: Jannik può superarlo qualora vincesse Shanghai e Vienna.
È un altro anno incredibile per il tennis italiano, in doppia cifra di successi. L'ultimo in ordine cronologico è il successo di Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino. Maschile e femminile, singolare e doppio: l'Italtennis ha vinto ovunque. Di seguito tutti i titoli conquistati dagli azzurri nel 2025
Italtennis, un altro anno magico: tutti i titoli conquistati
Sinner è campione in carica
Il numero 2 al mondo dovrà infatti difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando ha sconfitto Novak Djokovic 7-6, 6-3.
Sinner a quota 3 titoli in questa stagione
Con la vittoria contro Tien in due set a Pechino, Jannik Sinner ha conquistato il suo terzo titolo del 2025, dopo i successi all'Australian Open e a Wimbledon.
Sinner:"A Shanghai condizioni climatiche diverse da Pechino"
Sinner spettatore, reagisce così al colpo di Goffin
Nel video la reazione di Jannik Sinner al super colpo di David Goffin. Nel corso della sfida contro Ben Shelton, il belga ha chiuso lo scambio con un bellissimo passante. Colpo che Sinner, presente sul Centrale come spettatore, pare aver apprezzato abbastanza...
I dettagli del 'nuovo' Sinner
La prima settimana cinese ha permesso a Sinner di provare delle nuove giocate e di far emergere qualche caratteristica diversa rispetto a quello cui ci eravamo abituati. La costruzione però non è ancora finita e Jannik ora dovrà insistere sulla naturalezza dei nuovi colpi introdotti. Raffaella Reggi per Sky Sport Insider.
I dettagli del 'nuovo' Sinner
Sinner diventa una statua in terracotta: l'omaggio all'Atp Shanghai
Omaggio speciale a Shanghai per Jannik Sinner: gli organizzatori del torneo hanno svelato una statua in terracotta in stile guerriero cinese, dedicata al campione in carica. "Wow, sembra sicuramente più forte di me" ha commentato sorridendo l’azzurro.
Le parole di Sinner su Altmaier
"Sarà una sfida molto difficile e dura, soprattutto al primo turno. Non sai mai cosa può succedere, quindi vediamo. Ma ovviamente sono molto felice di essere tornato qui e di giocare davanti ai tifosi di Shanghai".
Le parole di Sinner nel media day
"Non sono l'unico che sta cambiando. Se chiedete a ogni giocatore, tutti stanno cambiando qualcosa e cercano di migliorarsi - ha spiegato in conferenza stampa - Qualunque cosa cerchiamo di fare, non sono passi enormi, solo qualche aggiustamento, provare a diventare migliori come giocatori, come fanno tutti gli altri. Alcuni colpi stanno funzionando un po' meglio rispetto ai mesi scorsi, altri possiamo ancora migliorarli. Ma è anche normale, e io non vedo l’ora di giocare il maggior numero possibile di partite in ogni torneo. Questo mi dà la possibilità di provare tante cose. Vediamo come andrà, ma siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo facendo".
La vittoria a Pechino
Jannik Sinner è reduce dalla vittoria dell'Atp 500 di Pechino. Il numero 2 al mondo ha sconfitto l'americano Tien con un doppio 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Guarda gli highlights della sfida.
Perché Sinner non ha giocato venerdì
La motivazione è semplice. Sia lui che Tien, protagonisti nella finale dell'Atp 500 di Pechino giocata mercoledì 1° ottobre, hanno ottenuto un giorno extra di riposo.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perders nulal sulla sfida di debutto di Jannik Sinner a Shanghai.
È il giorno del debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 2 al mondo sfida il tedesco Daniel Altmaier.