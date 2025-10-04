Sinner-Altmaier LIVE alle 12.30 su Sky Sport Uno

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Altmaier all'Atp Shanghai, il risultato in diretta live della partita

live atp shanghai

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 2 al mondo affronta il tedesco Daniel Altmaier. Il match, in programma alle ore 12.30, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - PECHINO

in evidenza

SINNER-ALTMAIER ALLE 12.30 SU SKY SPORT UNO

  • Guarda Sinner-Altmaier su Sky o in streaming su NOW
  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
LIVE

Il ranking Atp

Campione a Pechino, Sinner guadagna 170 punti in classifica su Alcaraz: adesso l'azzurro è lontano 590 punti dal n. 1 Atp. Adesso l'appuntamento è a Shanghai (dove non ci sarà Carlos) e si riapre la corsa al numero 1: Jannik può superarlo qualora vincesse Shanghai e Vienna.

È un altro anno incredibile per il tennis italiano, in doppia cifra di successi. L'ultimo in ordine cronologico è il successo di Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino. Maschile e femminile, singolare e doppio: l'Italtennis ha vinto ovunque. Di seguito tutti i titoli conquistati dagli azzurri nel 2025

Italtennis, un altro anno magico: tutti i titoli conquistati

Italtennis, un altro anno magico: tutti i titoli conquistati

Vai al contenuto

Sinner è campione in carica

Il numero 2 al mondo dovrà infatti difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando ha sconfitto Novak Djokovic 7-6, 6-3.

Sinner a quota 3 titoli in questa stagione

Con la vittoria contro Tien in due set a Pechino, Jannik Sinner ha conquistato il suo terzo titolo del 2025, dopo i successi all'Australian Open e a Wimbledon.

Sinner:"A Shanghai condizioni climatiche diverse da Pechino"

Sinner spettatore, reagisce così al colpo di Goffin

Nel video la reazione di Jannik Sinner al super colpo di David Goffin. Nel corso della sfida contro Ben Shelton, il belga ha chiuso lo scambio con un bellissimo passante. Colpo che Sinner, presente sul Centrale come spettatore, pare aver apprezzato abbastanza...

I dettagli del 'nuovo' Sinner

La prima settimana cinese ha permesso a Sinner di provare delle nuove giocate e di far emergere qualche caratteristica diversa rispetto a quello cui ci eravamo abituati. La costruzione però non è ancora finita e Jannik ora dovrà insistere sulla naturalezza dei nuovi colpi introdotti. Raffaella Reggi per Sky Sport Insider.

I dettagli del 'nuovo' Sinner

I dettagli del 'nuovo' Sinner

Vai al contenuto

Sinner diventa una statua in terracotta: l'omaggio all'Atp Shanghai

Omaggio speciale a Shanghai per Jannik Sinner: gli organizzatori del torneo hanno svelato una statua in terracotta in stile guerriero cinese, dedicata al campione in carica. "Wow, sembra sicuramente più forte di me" ha commentato sorridendo l’azzurro.

sinner

Le parole di Sinner su Altmaier

"Sarà una sfida molto difficile e dura, soprattutto al primo turno. Non sai mai cosa può succedere, quindi vediamo. Ma ovviamente sono molto felice di essere tornato qui e di giocare davanti ai tifosi di Shanghai".

Le parole di Sinner nel media day

"Non sono l'unico che sta cambiando. Se chiedete a ogni giocatore, tutti stanno cambiando qualcosa e cercano di migliorarsi - ha spiegato in conferenza stampa - Qualunque cosa cerchiamo di fare, non sono passi enormi, solo qualche aggiustamento, provare a diventare migliori come giocatori, come fanno tutti gli altri. Alcuni colpi stanno funzionando un po' meglio rispetto ai mesi scorsi, altri possiamo ancora migliorarli. Ma è anche normale, e io non vedo l’ora di giocare il maggior numero possibile di partite in ogni torneo. Questo mi dà la possibilità di provare tante cose. Vediamo come andrà, ma siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo facendo".

La vittoria a Pechino

Jannik Sinner è reduce dalla vittoria dell'Atp 500 di Pechino. Il numero 2 al mondo ha sconfitto l'americano Tien con un doppio 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Guarda gli highlights della sfida.

Perché Sinner non ha giocato venerdì

La motivazione è semplice. Sia lui che Tien, protagonisti nella finale dell'Atp 500 di Pechino giocata mercoledì 1° ottobre, hanno ottenuto un giorno extra di riposo.

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perders nulal sulla sfida di debutto di Jannik Sinner a Shanghai.

Il match, in programma alle ore 12.30, è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

È il giorno del debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 2 al mondo sfida il tedesco Daniel Altmaier.

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Altmaier LIVE alle 12.30 su Sky Sport Uno

live atp shanghai

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 2 al mondo affronta il tedesco...

Musetti al 3° turno: Comesana battuto in due set

atp shanghai

Prima vittoria in carriera al Masters 1000 di Shanghai per Lorenzo Musetti che ha battuto in due...

Zverev e De Minaur al 3° turno, fuori Rublev

atp shanghai

Zverev regola il francese Royer con un doppio 6-4 e raggiunge il terzo turno. Buon debutto anche...

Errani/Paolini tornano in finale a Pechino

wta pechino

Errani/Paolini tornano in finale a Pechino grazie alla vittoria in due set su Hsieh/Ostapenko....

Sinner, Musetti e non solo: il programma su Sky

atp shanghai

Il numero 2 al mondo prepara il debutto al Masters 1000 di Shanghai contro Daniel Altmaier....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS