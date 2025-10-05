Sinner ed Errani/Paolini: il programma di domenica

Domenica di tennis italiano sull'asse Pechino-Shanghai , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si partirà alle 10.30 con Sara Errani e Jasmine Paolini , protagonista nella finale di doppio femminile al China Open. A caccia del back-to-back a Pechino, le azzurre affronteranno l'inedita coppia formata dalla giapponese Kato e l'ungherese Stollar. A Shanghai, invece, giornata dedicata al terzo turno della parte bassa del tabellone. In campo Jannik Sinner che dopo l'esordio vincente su Altmaier affronterà Tallon Griekspoor, già battuto sei volte su sei in carriera. Tra le altre sfide di giornata, torneranno in campo Novak Djokovic (contro Hanfmann) e Taylor Fritz (contro Mpetshi Perricard).

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

