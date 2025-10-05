Fritz eliminato da Mpetshi Perricard. Avanti Rune

Fritz esce di scena a Shanghai, battuto in due set da Mpetshi Perricard, alla prima vittoria in carriera con un top 10. Il francese affronterà Holger Rune che ha superato Humbert con un doppio 6-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Cadono ancora teste di serie al Masters 1000 di Shanghai. La domenica è iniziata con l'eliminazione di Taylor Fritz. Lo statunitense, n. 4 al mondo, ha perso la sfida tra "big server" con Giovanni Mpetshi Perricard, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 26 minuti. La prima vittoria in carriera con un top 10 per il tennista francese che per la prima volta accede agli ottavi di un Masters 1000. Una giornata perfetta al servizio per Mpetshi Perricard che ha perso appena 12 punti nei turni di battuta, con 12 ace piazzati e 0 palle break concesse. Il transalpino affronterà al prossimo turno Holger Rune: il danese, n. 10 del seeding, ha superato Ugo Humbert con un doppio 6-4.