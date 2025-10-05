Fritz eliminato da Mpetshi Perricard. Avanti Rune

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Shanghai, i risultati di oggi: Fritz eliminato, avanza Rune

atp shanghai

Fritz esce di scena a Shanghai, battuto in due set da Mpetshi Perricard, alla prima vittoria in carriera con un top 10. Il francese affronterà Holger Rune che ha superato Humbert con un doppio 6-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - PECHINO

Cadono ancora teste di serie al Masters 1000 di Shanghai. La domenica è iniziata con l'eliminazione di Taylor Fritz. Lo statunitense, n. 4 al mondo, ha perso la sfida tra "big server" con Giovanni Mpetshi Perricard, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 26 minuti. La prima vittoria in carriera con un top 10 per il tennista francese che per la prima volta accede agli ottavi di un Masters 1000. Una giornata perfetta al servizio per Mpetshi Perricard che ha perso appena 12 punti nei turni di battuta, con 12 ace piazzati e 0 palle break concesse. Il transalpino affronterà al prossimo turno Holger Rune: il danese, n. 10 del seeding, ha superato Ugo Humbert con un doppio 6-4.

Atp Shanghai, i risultati di domenica

  • Goffin (Bel) - Diallo (Can) 0-3, ret
  • Humbert (Fra) - Rune (Den) 4-6, 4-6
  • F. Cerundolo (Arg) - Bergs (Bel) 6-7, 3-6
  • Fritz (Usa) - Mpetshi Perricard (Fra) 4-6, 5-7
  • Nishioka (Jpn) - Munar (Esp)
  • Vacherot (Mon) - Machac (Cze)
  • Hanfmann (Ger) - Djokovic (Srb)

Errani/Paolini, la finale LIVE su Sky Sport Arena

wta pechino

Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia del secondo titolo consecutivo al China Open. Le azzurre...

C'è Sinner intorno alle 14.30 LIVE su Sky

Atp Shanghai

Italia protagonista sull'asse Pechino-Shanghai. Dopo la finale del doppio femminile al China Open...

Sinner-Griekspoor domenica LIVE su Sky Sport

atp shanghai

Archiviato l'esordio con Altmaier, Jannik Sinner tornerà in campo domenica (2° match dalle 12.30)...

Sinner parte bene: Altmaier battuto in due set

atp shanghai

Debutto solido e concreto per Sinner che supera il tedesco Altmaier con un doppio 6-3 in poco più...
