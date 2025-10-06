Musetti-Darderi e non solo: il programma di lunedì

Atp Shanghai, il programma di lunedì: partite e orariatp shanghai
Lunedì con derby azzurro a Shanghai tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi: in palio un posto negli ottavi di finale. Inizia il Wta 1000 di Wuhan con Lucia Bronzetti impegnata contro la cinese Yuan. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue il Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Lunedì sarà il giorno del derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi che metterà in palio un posto negli ottavi di finale. Il carrarino e l'italoargentino torneranno a sfidarsi per la prima volta da Wimbledon 2024, dove vinse Lorenzo al quinto set. Il derby italiano sarà il terzo di giornata sul Grandstand 2, mentre sul Centrale saranno protagonisti - tra gli altri - Sascha Zverev e Daniil Medvedev. Entrambi impegnati in sessione serale (dalle 12.30 italiane), sfideranno rispettivamente il francese Rinderknech e lo spagnolo Davidovich Fokina.
Inizia il Wta 1000 di Wuhan
Il circuito femminile, invece, si sposta da oggi a Wuhan per l'ultimo Wta 1000 della stagione. Due le azzurre al via: Jasmine Paolini, a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Wta Finals, e Lucia Bronzetti, entrata in tabellone dalle quali. La riminese debutterà contro la wild card cinese Yue Yuan: all'orizzonte c'è il possibile derby con Paolini. Il torneo di Wuhan segnerà anche il rientro nel circuito della n. 1 al mondo Aryna Sabalenka dopo gli US Open.
