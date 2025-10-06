Musetti-Darderi e non solo: il programma di lunedì

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Shanghai, il programma di lunedì: partite e orari

atp shanghai

Lunedì con derby azzurro a Shanghai tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi: in palio un posto negli ottavi di finale. Inizia il Wta 1000 di Wuhan con Lucia Bronzetti impegnata contro la cinese Yuan. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - WUHAN

Prosegue il Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Lunedì sarà il giorno del derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi che metterà in palio un posto negli ottavi di finale. Il carrarino e l'italoargentino torneranno a sfidarsi per la prima volta da Wimbledon 2024, dove vinse Lorenzo al quinto set. Il derby italiano sarà il terzo di giornata sul Grandstand 2, mentre sul Centrale saranno protagonisti - tra gli altri - Sascha Zverev e Daniil Medvedev. Entrambi impegnati in sessione serale (dalle 12.30 italiane), sfideranno rispettivamente il francese Rinderknech e lo spagnolo Davidovich Fokina.

Inizia il Wta 1000 di Wuhan

Il circuito femminile, invece, si sposta da oggi a Wuhan per l'ultimo Wta 1000 della stagione. Due le azzurre al via: Jasmine Paolini, a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Wta Finals, e Lucia Bronzetti, entrata in tabellone dalle quali. La riminese debutterà contro la wild card cinese Yue Yuan: all'orizzonte c'è il possibile derby con Paolini. Il torneo di Wuhan segnerà anche il rientro nel circuito della n. 1 al mondo Aryna Sabalenka dopo gli US Open.

Il programma di lunedì su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • dalle 5 - Simulcast Sky Sport Arena
  • dalle 6.30 - Simulcast Sky Sport Mix
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 5 - Simulcast Sky Sport Arena
  • ore 6.30 - Atp Shanghai: Majchrzak (Pol) vs De Minaur (Aus)
  • a seguire - Atp Shanghai: Shang (Chn) vs Borges (Por)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
  • ore 12.15 - Studio Tennis
  • ore 12.30 - Atp Shanghai: Zverev (Ger) vs Rinderknech (Fra)
  • a seguire - Atp Shanghai: Davidovich Fokina (Esp) vs Medvedev

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 5 - Wta Wuhan: Krueger (Usa) vs Baptiste (Usa)
  • a seguire - Wta Wuhan: Siniakova (Cze) vs Shnaider
  • a seguire - Wta Wuhan: Danilovic (Srb) vs Tauson (Den)
  • a seguire - Wta Wuhan: BRONZETTI (Ita) vs Yuan (Chn)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 6.30 - Atp Shanghai: Auger-Aliassime (Can) vs De Jong (Ned)
  • a seguire - Atp Shanghai: Shapovalov (Can) vs Lehecka (Cze)
  • a seguire - Atp Shanghai: DARDERI (Ita) vs MUSETTI (Ita)
  • a seguire - Atp Shanghai: Tien (Usa) vs Norrie (Gbr)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

