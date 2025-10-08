Musetti-Auger Aliassime LIVE alle 12.30 su Sky

Musetti-Auger Aliassime all'Atp Shanghai, il risultato in diretta live della partita
Lorenzo Musetti affronta Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai: in palio un posto nei quarti ma anche punti fondamentali in ottica Atp Finals. Il match in diretta alle 12.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
In caso di vittoria oggi, Musetti diventerebbe il secondo giocatore in grado di vincere almeno venti match a livello Masters 1000 nel 2025. Finora c'è riuscito soltanto Carlos Alcaraz (21)
Entrambi giocano gli ottavi a Shanghai per la prima volta in carriera. Musetti insegue i quarti a livello Masters 1000 per la quarta volta nel 2025
Musetti-Auger Aliassime, tutti i precedenti
- 2021 – Atp Barcellona (R32): Auger-Aliassime b. Musetti 4-6, 6-3, 6-0
- 2021 – Atp Lione (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 7-6, 3-6, 7-5
- 2022 – Masters 1000 Monte-Carlo (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 6-2, 7-6
- 2022 – Atp Firenze (SF): Auger-Aliassime b. Musetti 6-2, 6-3
- 2022 – Coppa Davis (SF): Auger-Aliassime b. Musetti 6-3, 6-4
- 2024 – Olimpiadi: Musetti b. Auger-Aliassime 6-4, 1-6, 6-3
- 2025 – Masters 1000 Miami (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 4-6, 6-2, 6-3
Musetti è avanti nei precedenti con 4 vittorie contro le 3 di Auger-Aliassime. Quella di Shanghai, dunque, sarà l'ottava sfida tra i due, con l'azzurro che ha vinto l'ultimo match giocatosi al Masters 1000 di Miami lo scorso 23 marzo.
Il cammino di Auger-Aliassime
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Tabilo 6-3, 6-3
- 3° turno: vs De Jong 6-4, 7-5
Il cammino di Musetti
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Comesana 6-4, 6-0
- 3° turno: vs Darderi 7-5, 7-6
La sfida tra due sarà importantissima anche in ottica Finals. Musetti, infatti, è al momento all'ottavo posto in classifica nella Race e ha 630 punti di vantaggio sul canadese, primo tennista attualmente escluso dall'appuntamento di Torino. LA RACE
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Il match sarà in diretta alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
