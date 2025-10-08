Esplora tutte le offerte Sky
Musetti-Auger Aliassime all'Atp Shanghai, il risultato in diretta live della partita

Lorenzo Musetti affronta Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai: in palio un posto nei quarti ma anche punti fondamentali in ottica Atp Finals. Il match in diretta alle 12.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

MUSETTI-AUGER ALIASSIME LIVE ALLE 12.30 SU SKY SPORT UNO

In caso di vittoria oggi, Musetti diventerebbe il secondo giocatore in grado di vincere almeno venti match a livello Masters 1000 nel 2025. Finora c'è riuscito soltanto Carlos Alcaraz (21)

Entrambi giocano gli ottavi a Shanghai per la prima volta in carriera. Musetti insegue i quarti a livello Masters 1000 per la quarta volta nel 2025

Musetti-Auger Aliassime, tutti i precedenti

  • 2021 – Atp Barcellona (R32): Auger-Aliassime b. Musetti 4-6, 6-3, 6-0
  • 2021 – Atp Lione (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 7-6, 3-6, 7-5
  • 2022 – Masters 1000 Monte-Carlo (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 6-2, 7-6
  • 2022 – Atp Firenze (SF): Auger-Aliassime b. Musetti 6-2, 6-3
  • 2022 – Coppa Davis (SF): Auger-Aliassime b. Musetti 6-3, 6-4
  • 2024 – Olimpiadi: Musetti b. Auger-Aliassime 6-4, 1-6, 6-3
  • 2025 – Masters 1000 Miami (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 4-6, 6-2, 6-3

Musetti è avanti nei precedenti con 4 vittorie contro le 3 di Auger-Aliassime. Quella di Shanghai, dunque, sarà l'ottava sfida tra i due, con l'azzurro che ha vinto l'ultimo match giocatosi al Masters 1000 di Miami lo scorso 23 marzo.

Il cammino di Auger-Aliassime

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Tabilo 6-3, 6-3
  • 3° turno: vs De Jong 6-4, 7-5

Il cammino di Musetti

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Comesana 6-4, 6-0
  • 3° turno: vs Darderi 7-5, 7-6

La sfida tra due sarà importantissima anche in ottica Finals. Musetti, infatti, è al momento all'ottavo posto in classifica nella Race e ha 630 punti di vantaggio sul canadese, primo tennista attualmente escluso dall'appuntamento di Torino. LA RACE

Il match sarà in diretta alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Lorenzo Musetti affronta Felix Auger Aliassime negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai

