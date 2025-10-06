Crisi Zverev, fuori al 3° turno con Rinderknech

Prosegue la crisi di Sascha Zverev: la 2^ testa di serie del seeding esce di scena al secondo turno di Shanghai, battuto in rimonta dal francese Arthur Rinderknech, n°54 del mondo. Avanti De Minaur e Auger-Aliassime, rivali nella corsa alle Finals di Musetti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un'altra delusione per Sascha Zverev: il tedesco, 2 del seeding, esce di scena al 3° turno del Masters di Shanghai. Questa volta a batterlo è il francese Arthur Rinderknech, n°54 del ranking, che si impone in rimonta dopo oltre due ore nella calura di Shanghai. Continua la marcia di Alex De Minaur che elimina il polacco Majchrzak, n. 66 al mondo, con lo score di 6-1, 7-5 in un'ora e 28 minuti: per l'australiano, che agli ottavi affronterà il portoghese Borges, è la 49esima vittoria stagionale. Auger-Aliassime, infine, elimina l'olandese De Jong e tiene vivo il sogno delle Atp Finals.