Gli ottavi con Djokovic: il programma di martedì

Atp Shanghai, il programma di martedì: partite e orariatp shanghai
AShanghai iniziano gli ottavi di finale, senza azzurri impegnati nella parte bassa del tabellone. Riflettori puntati su Novak Djokovic che dopo la vittoria a fatica su Hanfmann sfiderà lo spagnolo Munar. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Iniziano gli ottavi di finale al Masters 1000 di Shanghai, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì si parte con la parte bassa del tabellone, rimasta senza italiani dopo il ritiro di Sinner. L'attesa, dunque, sarà tutta per Novak Djokovic. Reduce dalla sofferta vittoria sul tedesco Hanfmann dopo quasi tre ore di gioco, il serbo affronterà lo spagnolo Jaume Munar. Tra le altre sfide di giornata, interessante confronto tra il "big server" Giovanni Mpetshi Perricard - che al 3° turno ha eliminato il n. 4 al mondo Taylor Fritz - e Holger Rune. Aprirà il programma Diallo-Bergs alle 6.30 italiane, chiuderà Vacherot-Griekspoor nel secondo match della sessione serale.
Il programma di martedì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 6.30: DIALLO (Can) - BERGS (Bel)
- a seguire: MP.PERRICARD (Fra) - RUNE (Den)
- ore 12.30: MUNAR (Spa) - DJOKOVIC (Srb)
- a seguire: VACHEROT (Mon) - GRIEKSPOOR (Ned)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 5: OSAKA (Jpn) - FERNANDEZ (Can)
- a seguire: RADUCANU (Gbr) - LI (Usa)
- a seguire: NAVARRO (Usa) - S. ZHANG (Chn)
- a seguire: CIRSTEA (Rom) - OSTAPENKO (Let)
- non prima delle 13: BOUZKOVA (Cze) - SWIATEK (Pol)
- a seguire: ANDREEVA - SIEGEMUND (Ger)
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.