Gli ottavi con Djokovic: il programma di martedì

Iniziano gli ottavi di finale al Masters 1000 di Shanghai , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Martedì si parte con la parte bassa del tabellone, rimasta senza italiani dopo il ritiro di Sinner. L'attesa, dunque, sarà tutta per Novak Djokovic . Reduce dalla sofferta vittoria sul tedesco Hanfmann dopo quasi tre ore di gioco, il serbo affronterà lo spagnolo Jaume Munar . Tra le altre sfide di giornata, interessante confronto tra il "big server" Giovanni Mpetshi Perricard - che al 3° turno ha eliminato il n. 4 al mondo Taylor Fritz - e Holger Rune . Aprirà il programma Diallo-Bergs alle 6.30 italiane, chiuderà Vacherot-Griekspoor nel secondo match della sessione serale.

