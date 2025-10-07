Musetti e Paolini: il programma oggi su Sky

Atp Shanghai e Wta Wuhan, il programma di mercoledì: partite e orariguida tv
Lorenzo Musetti in campo a Shangai per un posto in quarti di finale e per conquistare punti fondamentali in ottica Finals: il toscano affronta agli ottavi il canadese Auger-Aliassime. A Wuhan esordio al 2° turno per Jasmine Paolini contro la cinese Yuan. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si chiude il programma degli ottavi di finale al Masters 1000 di Shanghai. Occhi puntati ovviamente su Lorenzo Musetti, che si gioca il pass per i quarti con Felix Auger-Aliassime. In palio anche punti fondamentali in ottica Atp Finals: via alle ore 12.30 italiane. Spostandosi di qualche centinaio di chilometri si atterra a Wuhan, dove il Wta 1000 vede tra le protagoniste più attese Jasmine Paolini, anche lei in corsa per un posto tra le magnifiche 8 di fine stagione. La toscana affronta la cinese Yuan. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il programma di mercoledì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 6.30: RINDERKNECH (Fra) - LEHECKA (Cze)
- a seguire: BORGES (Por) - DE MINAUR (Aus)
- ore 12.30: AUGER-ALIASSIME (Can) - MUSETTI (Ita)
- a seguire: TIEN (Usa) - MEDVEDEV
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 5: BAPTISTE (Usa) - PEGULA (Usa)
- a seguire: UCHIJIMA (Jpn) - GAUFF (Usa)
- a seguire: SABALENKA - SRAMKOVA (Svk)
- a seguire: OSAKA (Jpn) - NOSKOVA
- ore 13: PAOLINI (Ita) - Y. YUAN (Chn)
- a seguire: CRISTIAN (Rom) - RYBAKINA (Kaz)
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.