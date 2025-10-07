Musetti-Auger mercoledì alle 12.30 LIVE su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Musetti-Auger Aliassime all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streaming

atp shanghai

Lorenzo Musetti affronta Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, in una partita che può essere determinante anche in ottica Finals. La sfida è in programma non prima delle 12.30 italiane in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - WUHAN

Sfida imperdibile al Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. L'azzurro, numero 9 al mondo, sfiderà il canadese (numero 13 del ranking) negli ottavi di finale del torneo di Shanghai. Lorenzo è reduce dalla vittoria nel derby azzurro contro Luciano Darderi per 7-5, 7-6, mentre Auger-Aliassime viene dal successo contro l'olandese De Jong per 6-4, 7-5, dopo il debutto vincente contro il cileno Tabilo per 6-3, 6-3. Il match, in programma non prima delle 12.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

I precedenti

  • 2021 – Atp Barcellona (R32): Auger-Aliassime b. Musetti 4-6, 6-3, 6-0
  • 2021 – Atp Lione (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 7-6, 3-6, 7-5
  • 2022 – Masters 1000 Monte-Carlo (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 6-2, 7-6
  • 2022 – Atp Firenze (SF): Auger-Aliassime b. Musetti 6-2, 6-3
  • 2022 – Coppa Davis (SF): Auger-Aliassime b. Musetti 6-3, 6-4
  • 2024 – Olimpiadi: Musetti b. Auger-Aliassime 6-4, 1-6, 6-3
  • 2025 – Masters 1000 Miami (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 4-6, 6-2, 6-3

Musetti è avanti nei precedenti con 4 vittorie contro le 3 di Auger-Aliassime. Quella di Shanghai, dunque, sarà l'ottava sfida tra i due, con l'azzurro che ha vinto l'ultimo match giocatosi al Masters 1000 di Miami lo scorso 23 marzo.

Spareggio per le Finals?

La sfida tra due sarà importantissima anche in ottica Finals. Musetti, infatti, è al momento all'ottavo posto in classifica nella Race e ha 630 punti di vantaggio sul canadese, primo tennista attualmente escluso dall'appuntamento di Torino.

Approfondimento

La Race per le Finals aggiornata: spareggio Musetti-Auger Aliassime?

Tennis: Altre Notizie

Gli ottavi con Djokovic: il programma di martedì

atp shanghai

AShanghai iniziano gli ottavi di finale, senza azzurri impegnati nella parte bassa del tabellone....

Musetti-Auger mercoledì alle 12.30 LIVE su Sky

atp shanghai

Lorenzo Musetti affronta Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale del Masters 1000 di...

Crisi Zverev, fuori al 3° turno con Rinderknech

atp shanghai

Prosegue la crisi di Sascha Zverev: la 2^ testa di serie del seeding esce di scena al secondo...

Wta Wuhan, c'è Paolini: da lunedì LIVE su Sky

guida tv

Jasmine Paolini a caccia di punti fondamentali per qualificarsi alle Finals in Arabia Saudita:...

Musetti vince il derby: Darderi battuto in due set

atp shanghai

Musetti vince il derby con Darderi dopo più di due ore di battaglia, al termine di una partita di...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS