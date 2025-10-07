Musetti-Auger mercoledì alle 12.30 LIVE su Sky

Lorenzo Musetti affronta Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, in una partita che può essere determinante anche in ottica Finals. La sfida è in programma non prima delle 12.30 italiane in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE: SHANGHAI - WUHAN

Sfida imperdibile al Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. L'azzurro, numero 9 al mondo, sfiderà il canadese (numero 13 del ranking) negli ottavi di finale del torneo di Shanghai. Lorenzo è reduce dalla vittoria nel derby azzurro contro Luciano Darderi per 7-5, 7-6, mentre Auger-Aliassime viene dal successo contro l'olandese De Jong per 6-4, 7-5, dopo il debutto vincente contro il cileno Tabilo per 6-3, 6-3. Il match, in programma non prima delle 12.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

I precedenti 2021 – Atp Barcellona (R32): Auger-Aliassime b. Musetti 4-6, 6-3, 6-0

2021 – Atp Lione (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 7-6, 3-6, 7-5

2022 – Masters 1000 Monte-Carlo (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 6-2, 7-6

2022 – Atp Firenze (SF): Auger-Aliassime b. Musetti 6-2, 6-3

2022 – Coppa Davis (SF): Auger-Aliassime b. Musetti 6-3, 6-4

2024 – Olimpiadi: Musetti b. Auger-Aliassime 6-4, 1-6, 6-3

2025 – Masters 1000 Miami (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 4-6, 6-2, 6-3 Musetti è avanti nei precedenti con 4 vittorie contro le 3 di Auger-Aliassime. Quella di Shanghai, dunque, sarà l'ottava sfida tra i due, con l'azzurro che ha vinto l'ultimo match giocatosi al Masters 1000 di Miami lo scorso 23 marzo.