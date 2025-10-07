Musetti-Auger mercoledì alle 12.30 LIVE su Sky

Musetti-Auger Aliassime all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streamingatp shanghai
Lorenzo Musetti affronta Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, in una partita che può essere determinante anche in ottica Finals. La sfida è in programma non prima delle 12.30 italiane in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sfida imperdibile al Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. L'azzurro, numero 9 al mondo, sfiderà il canadese (numero 13 del ranking) negli ottavi di finale del torneo di Shanghai. Lorenzo è reduce dalla vittoria nel derby azzurro contro Luciano Darderi per 7-5, 7-6, mentre Auger-Aliassime viene dal successo contro l'olandese De Jong per 6-4, 7-5, dopo il debutto vincente contro il cileno Tabilo per 6-3, 6-3. Il match, in programma non prima delle 12.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
I precedenti
- 2021 – Atp Barcellona (R32): Auger-Aliassime b. Musetti 4-6, 6-3, 6-0
- 2021 – Atp Lione (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 7-6, 3-6, 7-5
- 2022 – Masters 1000 Monte-Carlo (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 6-2, 7-6
- 2022 – Atp Firenze (SF): Auger-Aliassime b. Musetti 6-2, 6-3
- 2022 – Coppa Davis (SF): Auger-Aliassime b. Musetti 6-3, 6-4
- 2024 – Olimpiadi: Musetti b. Auger-Aliassime 6-4, 1-6, 6-3
- 2025 – Masters 1000 Miami (R32): Musetti b. Auger-Aliassime 4-6, 6-2, 6-3
Musetti è avanti nei precedenti con 4 vittorie contro le 3 di Auger-Aliassime. Quella di Shanghai, dunque, sarà l'ottava sfida tra i due, con l'azzurro che ha vinto l'ultimo match giocatosi al Masters 1000 di Miami lo scorso 23 marzo.
Spareggio per le Finals?
La sfida tra due sarà importantissima anche in ottica Finals. Musetti, infatti, è al momento all'ottavo posto in classifica nella Race e ha 630 punti di vantaggio sul canadese, primo tennista attualmente escluso dall'appuntamento di Torino.