Non sono passati inosservati i problemi legati al caldo estremo che stanno caratterizzando il Master 1000 di Shanghai. Dopo il ritiro di Jannik Sinner, ma non solo, e i problemi di Novak Djokovic nel match contro Munar, stando a quanto riportato da Reuter l'Atp starebbe valutando l'introduzione di una specifica regola sul caldo, la "heat rule". Di seguito tutti i dettagli

ll ritiro di Jannik Sinner, l'ultimo in ordine cronologico dopo quelli di Tomas Machac, Taylor Fritz, Casper Ruud, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic e Wu Yibing nel Masters 1000 di Shanghai, oltre al quasi svenimento di Novak Djokovic nel quarto di finale contro lo spagnolo Jaume Munar, ha portato l'Atp a studiare nuove regole per combattere i cambiamenti climatici e il caldo estremo. In particolare, stando a quanto ripotartato dalla Reuters, si sta pensando a una specifica "heat rule" (regola del caldo), innovazione di cui già si era iniziato a parlare lo scorso agosto quando, a Cincinnati, il francese Arthur Rinderknech collassò in campo lasciando strada al suo rivale di giornata, il canadese Felix Auger-Aliassime.