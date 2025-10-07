Tennis, Atp valuta regola per gestire il caldo estremo affrontato a Shanghai: i dettagliTennis
Non sono passati inosservati i problemi legati al caldo estremo che stanno caratterizzando il Master 1000 di Shanghai. Dopo il ritiro di Jannik Sinner, ma non solo, e i problemi di Novak Djokovic nel match contro Munar, stando a quanto riportato da Reuter l'Atp starebbe valutando l'introduzione di una specifica regola sul caldo, la "heat rule". Di seguito tutti i dettagli
ll ritiro di Jannik Sinner, l'ultimo in ordine cronologico dopo quelli di Tomas Machac, Taylor Fritz, Casper Ruud, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic e Wu Yibing nel Masters 1000 di Shanghai, oltre al quasi svenimento di Novak Djokovic nel quarto di finale contro lo spagnolo Jaume Munar, ha portato l'Atp a studiare nuove regole per combattere i cambiamenti climatici e il caldo estremo. In particolare, stando a quanto ripotartato dalla Reuters, si sta pensando a una specifica "heat rule" (regola del caldo), innovazione di cui già si era iniziato a parlare lo scorso agosto quando, a Cincinnati, il francese Arthur Rinderknech collassò in campo lasciando strada al suo rivale di giornata, il canadese Felix Auger-Aliassime.
Cosa prevederebbe la nuova "regola del caldo"
Nel dettaglio, in caso di condizioni climatiche avverse, un supervisore dell'Atp presente in ogni torneo del circuito internazionale potrà decidere di sospendere il gioco. Il tutto in accordo con un team apposito di medici, coadiuvati dalle autorità locali. Al tempo stesso, il Medical Services sta già lavorando per trovare e sviluppare nuove soluzioni in caso di caldo estremo. Soluzioni queste volte ad aiutare i giocatori durante i vari match.