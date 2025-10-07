Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tennis, Atp valuta regola per gestire il caldo estremo affrontato a Shanghai: i dettagli

Tennis
©Ansa

Non sono passati inosservati i problemi legati al caldo estremo che stanno caratterizzando il Master 1000 di Shanghai. Dopo il ritiro di Jannik Sinner, ma non solo, e i problemi di Novak Djokovic nel match contro Munar, stando a quanto riportato da Reuter l'Atp starebbe valutando l'introduzione di una specifica regola sul caldo, la "heat rule". Di seguito tutti i dettagli

SINNER COSTRETTO AL RITIRO - DJOKOVIC, ODISSEA A SHANGHAI

ll ritiro di Jannik Sinner, l'ultimo in ordine cronologico dopo quelli di Tomas Machac, Taylor Fritz, Casper Ruud, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic e Wu Yibing nel Masters 1000 di Shanghai, oltre al quasi svenimento di Novak Djokovic nel quarto di finale contro lo spagnolo Jaume Munar, ha portato l'Atp a studiare nuove regole per combattere i cambiamenti climatici e il caldo estremo. In particolare, stando a quanto ripotartato dalla Reuters, si sta pensando a una specifica "heat rule" (regola del caldo), innovazione di cui già si era iniziato a parlare lo scorso agosto quando, a Cincinnati, il francese Arthur Rinderknech collassò in campo lasciando strada al suo rivale di giornata, il canadese Felix Auger-Aliassime

Vedi anche

Caldo e umidità a Shanghai: Djokovic stramazza al suolo

Cosa prevederebbe la nuova "regola del caldo"

Nel dettaglio, in caso di condizioni climatiche avverse, un supervisore dell'Atp presente in ogni torneo del circuito internazionale potrà decidere di sospendere il gioco. Il tutto in accordo con un team apposito di medici, coadiuvati dalle autorità locali. Al tempo stesso, il Medical Services sta già lavorando per trovare e sviluppare nuove soluzioni in caso di caldo estremo. Soluzioni queste volte ad aiutare i giocatori durante i vari match. 

Tennis: Altre Notizie

Caldo estremo, Atp valuta regola per affrontarlo

Tennis

Non sono passati inosservati i problemi legati al caldo estremo che stanno caratterizzando il...

Gli ottavi con Djokovic: il programma di martedì

atp shanghai

AShanghai iniziano gli ottavi di finale, senza azzurri impegnati nella parte bassa del tabellone....

Musetti e Paolini: il programma oggi su Sky

guida tv

Lorenzo Musetti in campo a Shangai per un posto in quarti di finale e per conquistare punti...

Djokovic soffre ma batte Munar: è ai quarti

atp shanghai

Lotta quasi tre ore, con una caviglia in disordine e nonostante i tanti problemi legati al caldo...

Musetti-Auger mercoledì alle 12.30 LIVE su Sky

atp shanghai

Lorenzo Musetti affronta Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale del Masters 1000 di...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS