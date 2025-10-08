De Minaur ai quarti. Rinderknech elimina Lehecka

Alex De Minaur è ai quarti a Shanghai: l'australiano, alla 50esima vittoria stagionale, ha eliminato in due set il portoghese Borges. Fuori a sorpresa Jiri Lehecka, sconfitto dal francese Rinderknech. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue l'annata straordinaria di Alex De Minaur. L'australiano è ai quarti di finale al Masters 1000 di Shanghai grazie alla 50esima vittoria stagionale, terzo aussie di sempre a centrare questo traguardo dopo Pat Rafter (1997-98) e Lleyton Hewitt (2000-02, 2004). Demon ha superato in due set il portoghese Nuno Borges, con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 48 minuti. Una partita di alto livello, svoltata tra il finale del primo set (break nell'undicesimo gioco) e l'inizio del secondo (doppio break in apertura). Non si ferma anche Arthur Rinderknech che dopo aver battuto Sascha Zverev ha eliminato anche il n. 15 del seeding, Jiri Lehecka. La seconda vittoria consecutiva con un top 20 per il francese che ha archiviato la pratica con il punteggio di 6-3, 7-6. Poi la dedica alla telecamera dedicata al cugino Valentin Vacherot, anche lui ai quarti: "I follow you Val".