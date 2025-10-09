Favola Vacherot: elimina Rune e va in semifinale

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Shanghai, i risultati di oggi: Vacherot batte Rune e va in semifinale

atp shanghai

Continua il sogno di Valentin Vacherot: il monegasco, n. 204 al mondo, elimina in rimonta Holger Rune dopo quasi tre ore di gioco e accede in semifinale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Shanghai continua la favola di Valentin Vacherot. Il monegasco, n. 204 al mondo e in tabellone dalle qualificazioni, è in semifinale nel Masters 1000 cinese grazie alla vittoria in rimonta su Holger Rune con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4 in tre ore di partita. L'ennesimo capolavoro di Vacherot, primo monegasco di sempre in semifinale in un Masters 1000 e secondo giocatore con il ranking più basso tra i migliori quattro a Shanghai. Sul campo centrale della Qizhong Forest Sports City Arena è stata una partita dai due volti. Un primo set dominato da Rune, chiuso con due break di vantaggio sul monegasco. Poi nel secondo set è salito Vacherot che ha giocato alla pari e vinto il parziale al tiebreak con quattro punti consecutivi dal 4-3 per il danese. Nel terzo set, infine, la rimonta completata, agevolata dai problemi fisici di Rune che ha accusato i crampi da metà del parziale e ha faticato negli spostamenti. Settimo tennista proveniente dalle qualificazioni in semifinale in un Masters 1000 dal 2010 a oggi, Vacherot si è assicurato con questo risultato l'ingresso in top 100 per la prima volta in carriera.

wta wuhan

Paolini ai quarti: Tauson si ritira nel 3° set

