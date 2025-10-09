Paolini per la semifinale: il programma di venerdì

Atp Shanghai e Wta Wuhan, il programma di venerdì: partite e orarishanghai&wuhan
Jasmine Paolini in campo alle 13 per un posto in semifinale al Wta di Wuhan: l'azzurra affronta la n°2 del mondo Iga Swiatek. Si gioca anche a Shanghai, con in campo Auger-Aliassime e Medvedev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la n°2 del mondo Iga Swiatek nei quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan. L'azzurra, dopo aver superato la danese Tauson a causa del ritiro della rivale, sfida la la polacca, mai battuta nei sei precedenti, per un posto in semifinale ma anche per conquistare punti fondamentali in vista delle Finals in Arabia. Si giocano anche gli ultimi due quarti di finale a Shanghai, con Rinderknech-Auger Aliassime e Medvedev-De Minaur. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il programma di venerdì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 7: SABALENKA - RYBAKINA (Kaz)
- non prima delle 9: SIEGEMUND (Ger) - GAUFF (Usa)
- ore 13: PAOLINI (Ita) - SWIATEK (Pol)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 5: SINIAKOVA (Cze) - PEGULA (Usa)ù
- ore 9: RINDERKNECH (Fra) - A.-ALIASSIME (Can)
- ore 12.30: MEDVEDEV - DE MINAUR (Aus)
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.