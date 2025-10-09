Paolini-Swiatek LIVE venerdì alle 13 su Sky Sport

Esplora tutte le offerte Sky
Paolini-Swiatek al Wta Wuhan, dove vedere in tv e streaming

wta wuhan

Jasmine Paolini affronta venerdì 10 ottobre (non prima delle 13) Iga Swiatek nel quarto di finale del torneo Wta 1000 di Wuhan: in palio la semifinale ma anche punti fondamentali in ottica Finals. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - WUHAN

E' tempo di quarti di finale al torneo Wta 1000 di Wuhan, con Jasmine Paolini a caccia di un posto in semifinale, ma anche di punti fondamentali in ottica Finals. L'azzurra affronta non prima delle ore 13 (le 19 locali) sul campo Centrale la polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo e del seeding, mai battuta finora in carriera. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Paolini-Swiatek, tutti i precedenti

  • 2018 – Praga, R2: Swiatek b. Paolini 2-0 (6-2, 6-1)
  • 2022 – US Open, R1: Swiatek b. Paolini 2-0 (6-3, 6-0)
  • 2024 – Roland Garros, F:  Swiatek b.  Paolini 2-0 (6-2, 6-1)
  • 2024 – Billie Jean King Cup, SF:  Swiatek b.  Paolini 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
  • 2025 – Bad Homburg, SF: Swiatek b.  Paolini 2-0 (6-1, 6-3)
  • 2025 – Cincinnati, F:  Swiatek b. Paolini 2-0 (7-5, 6-4)

