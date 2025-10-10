Esplora tutte le offerte Sky
Atp Shanghai, i risultati di oggi: Rinderknech in semifinale, A. Aliassime battuto

atp shanghai

Prosegue la favola di Arthur Rinderknech, che raggiunge la prima semifinale 1000 in carriera come il cugino monegasco Vacherot. Il 30enne francese ha battuto 6-3, 6-4 il canadese Auger-Aliassime, facendo anche un favore a Musetti in ottica Race. Alle 12.30 Medvedev-De Minaur. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - WUHAN

Shanghai parla francese. Dopo Valentin Vacherot, anche Arthur Rinderknech vola in semifinale al penultimo Masters della stagione. La storia dei cugini prosegue in parallelo. Il 30enne transalpino, 54 del mondo, ha superato 6-3, 6-4 la testa di serie n. 12 del seeding, Félix Auger-Aliassime, centrando così la sua prima semifinale 1000 in carriera. Dopo Michelsen, Zverev e Lehecka, cade dunque un'altra testa di serie sotto i colpi al servizio di Rinderknech, che ha sfruttato una versione di Aliassime molto lontana da quella praticamente perfetta vista appena 48 ore fa contro Musetti. Proprio Lorenzo ringrazia il collega francese, che stoppa la corsa del rivale numero 1 alla corsa alle Finals. La loro lotta ora si sposta sul cemento indoor europeo, con vista e approdo su Torino. Per Rinderknech, invece, la favola cinese continua: sabato affronterà il vincente di De Minaur-Medvedev

Auger Aliassime ko, Musetti respira: la situazione

Atp Shanghai, i risultati dei quarti di finale

  • RINDERKNECH (Fra) - AUGER-ALIASSIME (Can) 6-3, 6-4
  • MEDVEDEV - DE MINAUR (Aus)

Atp Shanghai, il programma delle semifinali

  • DJOKOVIC (Srb) - VACHEROT (Mon)

