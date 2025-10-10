Prosegue la favola di Arthur Rinderknech, che raggiunge la prima semifinale 1000 in carriera come il cugino monegasco Vacherot. Il 30enne francese ha battuto 6-3, 6-4 il canadese Auger-Aliassime, facendo anche un favore a Musetti in ottica Race. Alle 12.30 Medvedev-De Minaur. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

