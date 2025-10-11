Prosegue la fantastica cavalcata di Valentin Vacherot: il n°204 del mondo batte 6-4, 6-3 Novak Djokovic (condizionato anche da un problema fisico) e si qualifica incredibilmente per la finale del Masters 1000 di Shanghai. Alle 13 Rinderknech-Medvedev in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Clamoroso a Shanghai, dove Valentin Vacherot, numero 204 del mondo e partito come alternate delle qualificazioni, vola in finale. E lo fa battendo il 24 volte campione Slam Novak Djokovic, quattro volte vincitore del Masters 1000 cinese e all'80^ semifinale in un Masters della carriera. 6-3, 6-4 i parziali per il 24enne monegasco, che ha sfruttato anche i tanti problemi fisici del serbo, non ultimo un guaio muscolare al gluteo. Vacherot, 204 del ranking, è il giocatore con la classifica più bassa a raggiungere la finale in un 1000. Domenica sfiderà uno tra Daniil Medvedev e... il cugino Arthur Rinderknech, 54 del mondo.