ATP Shanghai, i risultati di oggi: Vacherot in finale, Djokovic ko in due set

atp shanghai

Prosegue la fantastica cavalcata di Valentin Vacherot: il n°204 del mondo batte 6-4, 6-3 Novak Djokovic (condizionato anche da un problema fisico) e si qualifica incredibilmente per la finale del Masters 1000 di Shanghai. Alle 13 Rinderknech-Medvedev in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LIVE:  SHANGHAI - WUHAN - PAOLINI ELIMINATA DA GAUFF

Clamoroso a Shanghai, dove Valentin Vacherot, numero 204 del mondo e partito come alternate delle qualificazioni, vola in finale. E lo fa battendo il 24 volte campione Slam Novak Djokovic, quattro volte vincitore del Masters 1000 cinese e all'80^ semifinale in un Masters della carriera. 6-3, 6-4 i parziali per il 24enne monegasco, che ha sfruttato anche i tanti problemi fisici del serbo, non ultimo un guaio muscolare al gluteo. Vacherot, 204 del ranking, è il giocatore con la classifica più bassa a raggiungere la finale in un 1000. Domenica sfiderà uno tra Daniil Medvedev e... il cugino Arthur Rinderknech, 54 del mondo. 

Atp Shanghai, i risultati delle semifinali

  • Djokovic (Srb) vs Vacherot (Mon) 3-6, 4-6
  • Rinderknech (Fra) vs Medvedev

