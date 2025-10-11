Domenica con le finali: tutto LIVE su Sky Sport

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Shanghai e Wta Wuhan, il programma di domenica: partite e orari

Domenica giornata di grandi finali. A Shanghai si giocano il titolo del penultimo Masters della stagione i due cugini Vacherot e Rinderknech. A Wuhan attesa per la finale del Wta 1000 tra Pegula e Gauff. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Altra giornata di grande tennis in Cina, dove si assegnano due titoli, da vivere tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Shanghai si giocano il penultimo Masters della stagione i due 'underdog', i cugini Vacherot e Rinderknech. A Wuhan la finale del Wta 1000 cinese è un derby statunitense tra Pegula e Gauff

Il programma di domenica su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 8: GORANSSON/MICHELSEN-KRAWIETZ/PUETZ
  • ore 10.30: VACHEROT (Mon) - RINDERKNECH (Fra)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 12.30: PEGULA (Usa) - GAUFF (Usa)

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

shanghai&wuhan

