È testa a testa tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina per l'ottavo posto alle Wta Finals di Riyadh. L'azzurra (già qualificata in doppio con Errani) è lontana soltanto 55 punti dalla kazaka: fondamentale sarà il Wta 1000 di Wuhan, ma non solo. La situazione aggiornata verso le Wta Finals, in programma dal 1 all'8 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LA RACE ATP