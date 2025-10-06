Wta Finals 2025, la race per Riyadh: la classifica
È testa a testa tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina per l'ottavo posto alle Wta Finals di Riyadh. L'azzurra (già qualificata in doppio con Errani) è lontana soltanto 55 punti dalla kazaka: fondamentale sarà il Wta 1000 di Wuhan, ma non solo. La situazione aggiornata verso le Wta Finals, in programma dal 1 all'8 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Jasmine Paolini è in piena corsa per un posto alle Wta Finals. L'azzurra è nona, lontana appena 55 punti dalla kazaka Elena Rybakina, in un vero e proprio testa a testa che mette in palio l'ultimo pass per Riyadh;
- Paolini e Rybakina hanno un calendario speculare: giocheranno il Wta 1000 di Wuhan e i Wta 500 di Ningbo e Tokyo. In questi tre tornei si deciderà tutto, con Jasmine che dovrà fare più punti della kazaka per superarla
- 8.Elena Rybakina (Kaz) 3.806 pt
- 9. Jasmine Paolini (Ita) 3.751 pt (+55 pt)
- 10. Ekaterina Alexandrova 3.136 pt
- Wuhan (Wta 1000, 6-12 ottobre)
- Ningbo (Wta 500, 13-19 ottobre)
- Tokyo (Wta 500, 20-26 ottobre)
- Se in singolare Paolini deve ancora conquistare il pass per Riyadh, in doppio la toscana è già qualificata alle Wta Finals insieme a Sara Errani. Le azzurre si sono qualificate con largo anticipo, attualmente in vetta alla Race Wta della specialità
- La Wta Race è una classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nel corso dell'anno solare dalle singole giocatrici, combinando i migliori punteggi ottenuti in 18 tornei. I punti sono quelli conquistati dal 1° gennaio a oggi e non nelle ultime 52 settimane come nel ranking Wta;
- Alle Wta Finals si qualificano le prime otto classificate della Race Wta, più due riserve
- 1) ARYNA SABALENKA - 9.620 punti *
- 2) IGA SWIATEK - 8.163 punti *
- 3) AMANDA ANISIMOVA - 5.917 pt *
- 4) COCO GAUFF - 5.584 punti *
- 5) JESSICA PEGULA - 4.598 pt
- 6) MADISON KEYS - 4.450 pt *
- 7) MIRRA ANDREEVA - 4.319 pt
- 8) ELENA RYBAKINA - 3.806 pt
- 9) JASMINE PAOLINI - 3.751 pt
- 10) EKATERINA ALEXANDROVA - 3.136 pt