Musetti e non solo: il tabellone di Bruxelles

All’European Open di Bruxelles, Musetti e Auger-Aliassime si giocano punti cruciali per un posto alle Finals di Torino. I due, teste di serie n.1 e n.2, entreranno in gara al 2° turno: Lorenzo potrebbe affrontare Arnaldi in un derby italiano, mentre Auger esordirà contro Cinà o Dzumhur. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 13 al 19 ottobre

Passa da Bruxelles la corsa verso le Atp Finals di Torino. All'European Open, torneo Atp 250 che quest'anno è stato spostato da Anversa alla capitale belga, ci saranno i due "rivali" per l'ottavo posto alle Finals: Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. Rispettivamente n. 1 e n. 2 del tabellone, l'azzurro e il canadese entreranno in gioco al secondo turno. Per Musetti c'è all'orizzonte il derby con Matteo Arnaldi (che attende al primo turno un qualificato), mentre Auger-Aliassime debutterà contro Federico Cinà (in tabellone grazie a una wild card) o Damir Dzumhur. Per il canadese potenziale quarto di finale contro Joao Fonseca, al rientro nel circuito dopo aver saltato lo swing asiatico. Completa il quadro degli italiani Mattia Bellucci che incrocerà l'americano Giron.