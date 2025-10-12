Berrettini e Sonego a Stoccolma: il tabellone

Atp Stoccolma, il tabellone: Berrettini e Sonego attendono due qualificatiatp stoccolma
Mattero Berrettini e Lorenzo Sonego al via dell'Atp 250 di Stoccolma: gli azzurri inizieranno il torneo con due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Guida il seeding Holger Rune. Il Nordic Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 13 al 19 ottobre
Inizia da Stoccolma la parte finale di stagione di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Gli azzurri saranno al via del Nordic Open, il torneo Atp 250 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 13 al 19 ottobre. Entrambi nella parte alta del tabellone, Matteo e Lorenzo attendono al primo turno due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Berrettini potrebbe poi incrociare il francese Ugo Humbert, n. 4 del seeding, mentre Sonego potrebbe trovare il n. 8 del tabellone, l'argentino Camillo Ugo Carabelli. Le prime due teste di serie sono Holger Rune e Casper Ruud, a caccia di punti per la Race Atp: attualmente il norvegese sarebbe la seconda riserva a Torino, ma ha solo 5 punti di vantaggio sul danese.
Atp Stoccolma, il primo turno degli italiani
- BERRETTINI (Ita) vs Q
- SONEGO (Ita) vs Q
Atp Stoccolma, i potenziali quarti di finale
- [1] Rune (Den) vs [6] Muller (Fra)
- [4] Humbert (Fra) vs [8] Ugo Carabelli (Arg)
- [5] Griekspoor (Ned) vs [3] Shapovalov (Can)
- [7] Popyrin (Aus) vs [2] Ruud (Nor)