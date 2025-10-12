Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Stoccolma, il tabellone: Berrettini e Sonego attendono due qualificati

atp stoccolma

Mattero Berrettini e Lorenzo Sonego al via dell'Atp 250 di Stoccolma: gli azzurri inizieranno il torneo con due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Guida il seeding Holger Rune. Il Nordic Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 13 al 19 ottobre

VACHEROT-RINDERKNECH LIVE

Inizia da Stoccolma la parte finale di stagione di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Gli azzurri saranno al via del Nordic Open, il torneo Atp 250 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 13 al 19 ottobre. Entrambi nella parte alta del tabellone, Matteo e Lorenzo attendono al primo turno due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Berrettini potrebbe poi incrociare il francese Ugo Humbert, n. 4 del seeding, mentre Sonego potrebbe trovare il n. 8 del tabellone, l'argentino Camillo Ugo Carabelli. Le prime due teste di serie sono Holger Rune e Casper Ruud, a caccia di punti per la Race Atp: attualmente il norvegese sarebbe la seconda riserva a Torino, ma ha solo 5 punti di vantaggio sul danese. 

Leggi anche

Vacherot-Rinderknech LIVE alle 10.30 su Sky Sport

Atp Stoccolma, il primo turno degli italiani

  • BERRETTINI (Ita) vs Q
  • SONEGO (Ita) vs Q

Atp Stoccolma, i potenziali quarti di finale

  • [1] Rune (Den) vs [6] Muller (Fra)
  • [4] Humbert (Fra) vs [8] Ugo Carabelli (Arg)
  • [5] Griekspoor (Ned) vs [3] Shapovalov (Can)
  • [7] Popyrin (Aus) vs [2] Ruud (Nor)

Tennis: Altre Notizie

Vacherot-Rinderknech LIVE su Sky Sport Uno

atp shanghai

A Shanghai si fa la storia con la finale tra i cugini Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot, la...

Berrettini e Sonego a Stoccolma: il tabellone

atp stoccolma

Mattero Berrettini e Lorenzo Sonego al via dell'Atp 250 di Stoccolma: gli azzurri inizieranno il...

Paolini e Rybakina al via: il tabellone di Ningbo

Tennis

La corsa per le Wta Finals si sposta al Wta 500 di Ningbo: al via sia Paolini che Rybakina,...

Musetti e non solo: il tabellone di Bruxelles

Tennis

All’European Open di Bruxelles, Musetti e Auger-Aliassime si giocano punti cruciali per un posto...

Domenica con le finali: tutto LIVE su Sky Sport

shanghai&wuhan

Domenica giornata di grandi finali. A Shanghai si giocano il titolo del penultimo Masters della...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS