Berrettini e Sonego a Stoccolma: il tabellone

Mattero Berrettini e Lorenzo Sonego al via dell'Atp 250 di Stoccolma: gli azzurri inizieranno il torneo con due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Guida il seeding Holger Rune. Il Nordic Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 13 al 19 ottobre

Inizia da Stoccolma la parte finale di stagione di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Gli azzurri saranno al via del Nordic Open, il torneo Atp 250 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 13 al 19 ottobre. Entrambi nella parte alta del tabellone, Matteo e Lorenzo attendono al primo turno due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Berrettini potrebbe poi incrociare il francese Ugo Humbert, n. 4 del seeding, mentre Sonego potrebbe trovare il n. 8 del tabellone, l'argentino Camillo Ugo Carabelli. Le prime due teste di serie sono Holger Rune e Casper Ruud, a caccia di punti per la Race Atp: attualmente il norvegese sarebbe la seconda riserva a Torino, ma ha solo 5 punti di vantaggio sul danese.