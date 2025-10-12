Esplora tutte le offerte Sky
Sinner è arrivato a Riad per il Six Kings Slam: accoglienza da star

ARABIA SAUDITA

Il tennista azzurro è arrivato in Arabia Saudita per il Six Kings Slam: debutterà mercoledì contro Tsitsipas. Al suo arrivo è stato accolto molto calorosamente dai tifosi presenti sul posto

I PROSSIMI IMPEGNI DI SINNER

Chiuso il capitolo Shanghai, per Jannik Sinner è già ora di tornare in campo. Il tennista azzurro, infatti, è arrivato a Riad, in Arabia Saudita, dove da mercoledì sarà in campo al Six Kings Slam. Accoglienza speciale per lui al suo arrivo: un gruppo di tifosi hanno salutato Jannik calorosamente e con entusiasmo. Tra selfie con i più piccoli, autografi e applausi, l'altoatesino ha ricevuto anche un mazzo di fiori come omaggio di benvenuto. Il debutto di Jannik Sinner al Six Kings Slam sarà contro Stefanos Tsitsipas, mercoledì 15 ottobre. Il vincitore approderà in semifinale, dove ad attenderlo ci sarà Novak Djokovic.

