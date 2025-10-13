Back in the Game al via, Chechi ospita Sara Errani

Si intitola “Back in the Game” la nuova serie realizzata in collaborazione con Reale Mutua in onda su Sky e in streaming su NOW a partire da lunedì 13 ottobre. Otto puntate con otto grandi personaggi dello sport - e non solo - ricche di storie autentiche e di vita. Il campione olimpico Jury Chechi sarà il conduttore del programma che ospiterà Sara Errani, Gigi Buffon, Fabio Caressa, Marco Belinelli, Lillo, Cristiana Girelli, Loris Capirossi e Antonio Rossi. Un viaggio attraverso la carriera, i successi e i sogni dei protagonisti che racconteranno com’è nata la loro vocazione, chi sono stati i compagni e i punti di riferimento fondamentali lungo il percorso, i segreti della loro longevità sportiva e i valori che li hanno accompagnato durante la vita. Le conversazioni si alterneranno a prove fisiche e giochi in studio: dal “True Partners”, che mette alla prova l’intesa degli intervistati, fino al temutissimo “Under Pressure”, in cui Jury Chechi diventa coach inflessibile e incalza gli ospiti con una raffica di domande originali mentre affrontano esercizi fisici complessi. Ogni incontro si chiude con una riflessione finale: un pensiero autentico lasciato dall’ospite come dono al pubblico.