Back in the Game al via, Chechi ospita Sara Errani

'Back in the Game' al via, Yuri Chechi ospita Sara Erraniprima puntata
La nuova serie di otto episodi- realizzata con Reale Mutua - e condotta da Jury Chechi al via oggi alle 19 su Sky Sport Arena e alle 23.30 su Sky Sport Uno. Ospite della prima puntata è Sara Errani
Si intitola “Back in the Game” la nuova serie realizzata in collaborazione con Reale Mutua in onda su Sky e in streaming su NOW a partire da lunedì 13 ottobre. Otto puntate con otto grandi personaggi dello sport - e non solo - ricche di storie autentiche e di vita. Il campione olimpico Jury Chechi sarà il conduttore del programma che ospiterà Sara Errani, Gigi Buffon, Fabio Caressa, Marco Belinelli, Lillo, Cristiana Girelli, Loris Capirossi e Antonio Rossi. Un viaggio attraverso la carriera, i successi e i sogni dei protagonisti che racconteranno com’è nata la loro vocazione, chi sono stati i compagni e i punti di riferimento fondamentali lungo il percorso, i segreti della loro longevità sportiva e i valori che li hanno accompagnato durante la vita. Le conversazioni si alterneranno a prove fisiche e giochi in studio: dal “True Partners”, che mette alla prova l’intesa degli intervistati, fino al temutissimo “Under Pressure”, in cui Jury Chechi diventa coach inflessibile e incalza gli ospiti con una raffica di domande originali mentre affrontano esercizi fisici complessi. Ogni incontro si chiude con una riflessione finale: un pensiero autentico lasciato dall’ospite come dono al pubblico.
Il primo episodio stasera: Yuri Chechi ospita Sara Errani
Ad aprire la serie “Back in the Game” sarà un’icona del tennis azzurro: Sara Errani. La tennista bolognese racconta nella prima puntata l’emozione di vivere l’attuale “era Sinner” e ripercorre le tappe della sua carriera: dagli inizi alla Nick Bollettieri Academy, alla formazione in Spagna, fino al legame con coach Pablo Lozano. Svela i segreti che l’hanno resa una delle più grandi doppiste di sempre, capace di costruire alchimie vincenti con Roberta Vinci, Jasmine Paolini e Andrea Vavassori. Non manca un momento intenso, in cui apre il cuore a Jury Chechi sul periodo più difficile della sua vita, la squalifica per doping, trasformata in spinta al riscatto. Tra risate, ricordi e prove fisiche, Sara mostra la forza di chi ha saputo sempre tornare in gioco, anche sotto pressione… persino a testa in giù. Appuntamento lunedì 13 ottobre alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.