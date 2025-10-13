Nardi ko all'esordio: Marozsan vince in 2 set

Si conferma il tabù Marozsan per Luca Nardi. Il pesare è fuori al primo turno dell'Atp 250 di Almaty, battuto per la quarta volta in altrettanti confronti dal tennista ungherese: 7-6, 6-3 il punteggio in un'ora e 20 minuti. La quinta sconfitta nelle ultime sei partite disputate da Nardi, al termine di un match segnato da tanti alti e bassi. I rimpianti per l'azzurro sono soprattutto nel primo set. Sotto di un break dopo un inizio difficile, Nardi è salito di livello e trascinato il parziale al tiebreak. Avanti 3-1, il pesarese ha perso sei punti consecutivi. Le scorie del tiebreak hanno inciso anche all'inizio del secondo set, con il break subito a zero in apertura. Marozsan non ha mai concesso chance all'azzurro per rientrare in partita e nel finale ha chiuso con un secondo break, sfruttando il calo anche mentale di Nardi che ha concluso l'incontro con 27 errori gratuiti, di cui 17 dal lato del dritto.