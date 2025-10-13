Nardi ko all'esordio: Marozsan vince in 2 set

Atp Almaty, Nardi fuori al primo turno: Marozsan vince in due setatp almaty
Quinta sconfitta nelle ultime sei partite giocate per Luca Nardi, battuto all'esordio all'Atp 250 di Almaty da Fabian Marozsan con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 20 minuti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si conferma il tabù Marozsan per Luca Nardi. Il pesare è fuori al primo turno dell'Atp 250 di Almaty, battuto per la quarta volta in altrettanti confronti dal tennista ungherese: 7-6, 6-3 il punteggio in un'ora e 20 minuti. La quinta sconfitta nelle ultime sei partite disputate da Nardi, al termine di un match segnato da tanti alti e bassi. I rimpianti per l'azzurro sono soprattutto nel primo set. Sotto di un break dopo un inizio difficile, Nardi è salito di livello e trascinato il parziale al tiebreak. Avanti 3-1, il pesarese ha perso sei punti consecutivi. Le scorie del tiebreak hanno inciso anche all'inizio del secondo set, con il break subito a zero in apertura. Marozsan non ha mai concesso chance all'azzurro per rientrare in partita e nel finale ha chiuso con un secondo break, sfruttando il calo anche mentale di Nardi che ha concluso l'incontro con 27 errori gratuiti, di cui 17 dal lato del dritto.
Attesa per Cobolli e Darderi
Esce così di scena il primo dei tre azzurri iscritti nel torneo kazako. Riflettori puntati adesso su Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente n. 3 e n. 4 del tabellone. Entrambi entreranno in gioco al secondo turno: il romano contro uno tra Jarry e Skatova, l'italoargentino contro Cazaux o Michizuki.