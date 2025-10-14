E' derby Berrettini-Zeppieri: il programma su Sky

Altra giornata di grande tennis in giro per il mondo con tanta Italia ancora protagonista. A Stoccolma torna in campo Matteo Berrettini, che dopo la tappa in Asia ritrova il cemento europeo nel torneo Atp 250 svedese. L'avversario del romano sarà Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni, in un derby tutto azzurro. Si gioca anche a Bruxelles e Almaty in campo maschile, mentre a livello Wta sono in programma Ningbo e Osaka . Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

