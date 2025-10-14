E' derby Berrettini-Zeppieri: il programma su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Bruxelles, Atp Stoccolma e Wta Ningbo, il programma di oggi: partite e orari

guida tv

Il tennis non si ferma mai e regala un'altra giornata di grandi partite. A Stoccolma torna in campo Matteo Berrettini, impegnato in un derby di 1° turno contro Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Altra giornata di grande tennis in giro per il mondo con tanta Italia ancora protagonista. A Stoccolma torna in campo Matteo Berrettini, che dopo la tappa in Asia ritrova il cemento europeo nel torneo Atp 250 svedese. L'avversario del romano sarà Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni, in un derby tutto azzurro. Si gioca anche a Bruxelles e Almaty in campo maschile, mentre a livello Wta sono in programma Ningbo e Osaka. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il programma di martedì 14 ottobre su Sky e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4.30: CRISTIAN (Rou) - COCCIARETTO (Ita)
  • a seguire: GOLUBIC (Svi) - ANDREESCU (Can)
  • 2° match dalle 8: JARRY (Chi) - SKATOV (Kaz)
  • a seguire: NAKASHIMA (Usa) - MEDJEDOVIC (Srb)
  • 2° match dalle 13: BUDKOV KJAER (Nor) - CILIC (Cros)
  • 2° match dalle 18: BERRETTINI (Ita) - ZEPPIERI (Ita)

SKY SPORT MAX (205)

  • ore 7: S. ZHANG (Chn) - KUDERMETOVA
  • a seguire: VONDROUSOVA (Cze) - MUCHOVA (Cze)
  • non prima delle 13.30: ROYER (Fra) - BAEZ (Arg)
  • non prima delle 16: DJERE (Srb) - SHEVCHENKO (Kaz)

SKY SPORT MIX (211)

  • non prima delle 18: BERGS (Bel) - COLLIGNON (Bel)

 

Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

