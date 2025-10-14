Le parole del numero due del mondo alla vigilia del Six Kings Slam, dove esordirà mercoledì 15 ottobre contro il greco Stefanos Tsitsipas. L'azzurro rassicura sulle sue condizioni dopo il ritiro da Shanghai: "Mi sento bene dal punto di vista fisico e mentale, sono pronto per i prossimi tornei e speriamo di finire bene la stagione"
Jannik Sinner riparte da Riad e dal Six Kings Slam, torneo di esibizione che il numero 2 del mondo aveva vinto nella scorsa stagione. L'ultima immagine dell'azzurro è il suo ritiro per crampi a Shanghai contro l'olandese Griekspoor. "Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei a Vienna, Parigi e Torino. Speriamo di finire per bene l'anno", ha detto Sinner alla vigilia del suo esordio nel torneo contro Stefanos Tsitsipas.
"Dura con Tsitsipas, cercherò di giocare il mio miglior tennis"
"Sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare qui, vediamo come sarà l'atmosfera - ha proseguito il campione di Wimbledon -. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie. Ci sono avversari molto difficili, vediamo cosa posso fare quest'anno". Poi sul suo prossimo avversario: "Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene: cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce". Il greco conduce 6-3 nei precedenti, ma i due non si incontrano dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024 vinta 6-4 al terzo set proprio da Stefanos. In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Nell'altro quarto di finale, alle 18.30, si affronteranno lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev: chi vince giocherà contro Carlos Alcaraz.