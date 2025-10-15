Cobolli ai quarti: Hijikata battuto in due set

Flavio Cobolli parte bene all'Atp 250 di Almaty. L'azzurro è ai quarti di finale grazie alla vittoria sul lucky loser australiano Rinky Hijikata, n. 114 al mondo, con lo score di 6-4, 7-5 in un'ora e 19 minuti. Un debutto positivo per Cobolli, che era reduce da due sconfitte consecutive nello swing asiatico, sostenuto da ottime percentuali al servizio (9 ace e 79% di punti con la prima). Nel primo set basta un break in apertura, conservato fino in fondo e senza concedere chance in risposta all'avversario. Nel secondo set Cobolli accusa il primo e unico passaggio a vuoto e si ritrova sotto 0-3. Da quel momento l'azzurro torna in partita con un controparziale di tre game di fila e decide il set con il break nell'undicesimo gioco.