Atp Almaty, Cobolli ai quarti: Hijikata battuto in due set

Parte bene il cammino ad Almaty di Flavio Cobolli che elimina il lucky loser australiano Hijikata in due set. Il romano tornerà in campo venerdì contro un altro tennista aussie, James Duckworth. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Flavio Cobolli parte bene all'Atp 250 di Almaty. L'azzurro è ai quarti di finale grazie alla vittoria sul lucky loser australiano Rinky Hijikata, n. 114 al mondo, con lo score di 6-4, 7-5 in un'ora e 19 minuti. Un debutto positivo per Cobolli, che era reduce da due sconfitte consecutive nello swing asiatico, sostenuto da ottime percentuali al servizio (9 ace e 79% di punti con la prima). Nel primo set basta un break in apertura, conservato fino in fondo e senza concedere chance in risposta all'avversario. Nel secondo set Cobolli accusa il primo e unico passaggio a vuoto e si ritrova sotto 0-3. Da quel momento l'azzurro torna in partita con un controparziale di tre game di fila e decide il set con il break nell'undicesimo gioco.

Ai quarti con Duckworth

Cobolli tornerà in campo venerdì per il quarto di finale contro un altro australiano, James Duckworth. Numero 138 Atp, il tennista aussie ha sconfitto il n. 7 del seeding Gabriel Diallo con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4 in 2 ore e 32 minuti. Tra Cobolli e Duckworth c'è un solo precedente che risale al primo turno degli US Open 2024, dove vinse l'azzurro in quattro set. 

