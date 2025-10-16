Musetti ai quarti: Hanfmann battuto in due set

Buona la prima a Bruxelles per Lorenzo Musetti . Testa di serie numero 1 in Belgio, l'azzurro è ai quarti di finale grazie alla vittoria su Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6, 7-5 in un'ora e 36 minuti. Un debutto solido e concreto del carrarino in una partita all'insegna dell'equilibrio, segnata da turni di battuta dominati dai giocatori al servizio. Il match è stato deciso da pochi punti. Il primo passaggio decisivo è il tiebreak del primo set, con il mini break in favore di Musetti al terzo punto grazie a un rovescio sbagliato da Hanfmann (per il tedesco partita da 31 errori gratuiti). Il secondo passaggio è nell'undicesimo gioco del secondo set, quando Lorenzo converte l'unica palla break del match.

Musetti centra così il decimo quarto di finale stagionale (settimo giocatore a centrare questo traguardo nel 2025) e diventa il terzo italiano di sempre ai quarti in questo torneo dopo Seppi (2016) e Sinner (2019-2021). Lorenzo tornerà in campo venerdì alle 16 contro Giovanni Mpetshi Perricard . Sarà il remake della sfida giocata pochi giorni fa a Pechino e vinta in tre set da Musetti: l' azzurro è avanti 4-0 nei precedenti.

Musetti: "Penso ogni settimana alle Atp Finals"

"Il mio tennis generalmente non si adatta benissimo a queste superfici, ma queste condizioni sono state una sfida con me stesso - ha detto Musetti dopo il match - Lui ha servito molto bene, le condizioni erano molto rapide. Non sono riuscito a giocare molto da fondo, ma alla fine sono felice di quanto fatto. Le Atp Finals sono nella mia testa, ci penso ogni settimana. Dopo Wimbledon ho cercato di giocare ogni settimana pensando a questo. Mentalmente ci sono, questo è l'obiettivo della mia stagione. Sono migliorato su questa superficie, a Torino sarà simile".