Sinner: "Coppa Davis? Non ho ancora deciso se giocarla"

Tennis

Il numero 2 al mondo, impegnato alla Six Kings Slam, ha parlato in conferenza stampa della sua possibile partecipazione alla Coppa Davis 2025: "Non ho ancora deciso". Le Final 8 di Coppa Davis sono in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre

COPPA DAVIS, IL TABELLONE DELLE FINAL 8

Dopo la vittoria contro Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-3) al debutto al Six Kings Slam, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati c'è quello legato alla sua possibile partecipazione alla Coppa Davis: "Non ho ancora deciso, ancora non lo so", ha detto il numero 2 al mondo. Tornando invece sui crampi avuti a Shanghai nella sfida contro Griekspoor: "Faceva tanto caldo e ci sono tante cose da mettere in considerazione. Non sono stato l'unico tennista ad aver avuto crampi - ha spiegato Sinner -. Spesso la mente è connessa con il corpo e quando ti metti tanta tensione queste cose, che non puoi controllare, possono succedere. Stiamo provando a capire il perché, ma non sempre c'è. Sono cose che possono capitare: alla fine quello che conta è che ora sto bene". Sulla sfida contro Alcaraz: "Tutti vogliono migliorare, non lo sto facendo solo io. Sto provando a massimizzare il mio potenziale al 100%. Carlos è uno dei giocatori con cui sto lavorando per migliorare".

six kings slam

Oggi le semifinali: alle 20 Sinner-Djokovic

