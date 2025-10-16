Sinner: "Coppa Davis? Non ho ancora deciso"

Dopo la vittoria contro Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-3) al debutto al Six Kings Slam, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati c'è quello legato alla sua possibile partecipazione alla Coppa Davis: "Non ho ancora deciso, ancora non lo so", ha detto il numero 2 al mondo. Tornando invece sui crampi avuti a Shanghai nella sfida contro Griekspoor: "Faceva tanto caldo e ci sono tante cose da mettere in considerazione. Non sono stato l'unico tennista ad aver avuto crampi - ha spiegato Sinner -. Spesso la mente è connessa con il corpo e quando ti metti tanta tensione queste cose, che non puoi controllare, possono succedere. Stiamo provando a capire il perché, ma non sempre c'è. Sono cose che possono capitare: alla fine quello che conta è che ora sto bene". Sulla sfida contro Alcaraz: "Tutti vogliono migliorare, non lo sto facendo solo io. Sto provando a massimizzare il mio potenziale al 100%. Carlos è uno dei giocatori con cui sto lavorando per migliorare".

six kings slam Oggi le semifinali: alle 20 Sinner-Djokovic