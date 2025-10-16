Sinner: "Con Alcaraz sarà una grande battaglia"

Le parole di Sinner dopo la vittoria in semifinale a Riyadh contro Djokovic: "Nole è un modello per le nuove generazioni, lo considero un vero idolo. Giocare contro di lui è un enorme onore e privilegio. E sulla finale con Alcaraz: "Non vedo l'ora, sarà una grande battaglia"

"Djokovic lo considero un vero idolo". Parla così Jannik Sinner dopo la vittoria sul serbo nella semifinale del Six Kings Slam. La settima vittoria consecutiva dell'azzurro su Nole, arrivata stavolta al termine di un match dominato in appena un'ora. Al termine dell'incontro, Sinner ha speso parole d'elogio per il 24 volte campione Slam: "Nole è davvero un grande modello per le nuove generazioni - spiega - Vederlo competere, allenarsi e lottare per momenti come questi è incredibile. Ciò che ha ottenuto nella sua carriera è straordinario. Lo considero un vero idolo. Giocare contro di lui è un enorme onore e privilegio. Sono felice per oggi, ma anche felice di vederlo nei tornei".