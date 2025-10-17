Cobolli fuori ai quarti: Duckworth vince in 2 set

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Almaty, Cobolli fuori ai quarti: Duckworth vince in due set

atp almaty

Cobolli esce di scena ad Almaty, battuto dall'australiano Duckworth in due set. Una prestazione in ombra per l'azzurro, non al meglio fisicamente per un problema alla schiena, che paga 44 errori gratuiti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Flavio Cobolli esce di scena all'Atp 250 di Almaty. Il romano si ferma ai quarti, battuto in due set dall'australiano James Duckworth con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 30 minuti. La quinta vittoria consecutiva per il n. 138 al mondo, proveniente dalle qualificazioni, che ha fatto la differenza soprattutto in risposta, approfittando delle difficoltà di Cobolli con la seconda (16 su 43 i punti vinti dall'italiano quando non è entrata la prima). La metà dei punti vinti da Duckworth sono arrivati da errori gratuiti commessi da Flavio (44 unforced su 82 punti vinti dal tennista aussie) che nel secondo set ha chiesto un medical time-out per un problema alla schiena. 

Ora Vienna e Parigi

Cobolli deve rinviare l'appuntamento con la 30esima vittoria stagionale nel circuito e la quinta semifinale Atp. Il romano è atteso da lunedì all'Atp 500 di Vienna dove ci saranno - tra gli altri - Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. L'azzurro chiuderà poi la stagione in Francia con il Masters 1000 di Parigi e l'Atp 250 di Metz.

