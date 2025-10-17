Jannik Sinner interpretato da Will Smith in un film sulla sua vita? È la "richiesta" dell'azzurro che in un'intervista durante il Six Kings Slam ha risposto così a una domanda sull'attore da cui vorrebbe essere impersonato in un eventuale film su di lui. Immediata la risposta social della star di Hollywood che sui social ha pubblicato un fotomontaggio in versione Jannik: "Ci sto!"

Immaginate Jannik Sinner interpretato da Will Smith in un film di Hollywood. È il desiderio del tennista azzurro, nato da una domanda fatta in un'intervista al Six Kings Slam. "Se ci fosse un film di Hollywood su di te da quale attore vorresti essere interpretato? " chiede l'intervistatrice in un video postato sui social di Turki Alalshikh, l'uomo che sta dietro a tutti i grandi eventi svolti in Arabia Saudita. Sinner non ci pensa due volte: " Facciamo Will Smith, perché no". La risposta spiazza tutti, poi Jannik aggiunge sorridendo: Diverso, ma bello". Un video che velocemente ha fatto il giro del mondo, con 268.000 visualizzazioni solo sull'account Instagram di Turki Alalshikh.

Will Smith e il fotomontaggio in versione Sinner

Non si è fatta attendere la risposta di Will Smith. La star di Hollywood ha accettato con entusiasmo la proposta, pubblicando un fotomontaggio esilarante su Instagram. L'attore ha postato una foto del trionfo di Sinner a Wimbledon, ma mettendo il suo volto. "Ci sto!" il breve messaggio di Smith che ha taggato il tennista azzurro. C'è un precedente di Smith sul grande schermo legato al mondo del tennis visto che nel 2022 vinse un Oscar come miglior attore protagonista per il ruolo di Richard Williams, padre e allenatore di Serena e Williams, nel film "Una famiglia vincente - King Richard".