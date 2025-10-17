Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Stoccolma, Sonego fuori ai quarti: Humbert vince in tre set

atp stoccolma

Una buona prova non basta a Lorenzo Sonego, battuto in tre set da Ugo Humbert nei quarti dell'Atp 250 di Stoccolma. Pesano, soprattutto, le 12 palle break non sfruttate dal torinese. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Si interrompe ai quarti il cammino di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Stoccolma. L'azzurro ha perso in tre set contro Ugo Humbert, n. 4 del seeding, con il punteggio di 6-7, 6-0, 6-3 in 2 ore e 45 minuti. Non è bastata una buona prova dell'azzurro che ha fatto i conti con uno specialista del cemento indoor, alla tredicesima vittoria nelle ultime quattordici partite giocate su questa superficie. I rimpianti non mancano per Sonego che ha avuto complessivamente 12 palle break nel match, tutte annullate da Humbert che ha alzato il livello dopo il primo set perso al tiebreak. Una partita chiusa con quattro giochi di fila vinti dal francese, ma anche con quattro palle break non sfruttate da Lorenzo per tenere la partita aperta. L'azzurro, inoltre, paga 45 errori gratuiti contro 20 vincenti. 

I prossimi impegni di Sonego

Sonego lascia Stoccolma con due posizioni guadagnate nel ranking Atp: da lunedì tornerà n. 45 al mondo. Il torinese è atteso all'Atp 500 di Basilea (sarà l'unico italiano al via), poi chiuderà la stagione con il Masters 1000 di Parigi e l'Atp 250 di Metz.

atp almaty

Cobolli fuori ai quarti: Duckworth vince in 2 set

Tennis: Altre Notizie

Sonego ko ai quarti: Humbert vince in 3 set

atp stoccolma

Una buona prova non basta a Lorenzo Sonego, battuto in tre set da Ugo Humbert nei quarti dell'Atp...

Film su Sinner? Jannik sceglie...Will Smith

Tennis

Jannik Sinner interpretato da Will Smith in un film sulla sua vita? È la "richiesta" dell'azzurro...

Paolini soffre, ma vince: Bencic ko dopo 3h30'

wta ningbo

Vittoria nel segno della resilienza per Jasmine Paolini che supera in rimonta Belinda Bencic dopo...

Cobolli fuori ai quarti: Duckworth vince in 2 set

atp almaty

Cobolli esce di scena ad Almaty, battuto dall'australiano Duckworth in due set. Una prestazione...

Sinner-Alcaraz, finale sabato per una...regola Atp

six kings slam

Giorno di riposo a Riyadh per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che giocheranno sabato la finale del...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS