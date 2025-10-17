Sonego ko ai quarti: Humbert vince in 3 set

Si interrompe ai quarti il cammino di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Stoccolma. L'azzurro ha perso in tre set contro Ugo Humbert, n. 4 del seeding, con il punteggio di 6-7, 6-0, 6-3 in 2 ore e 45 minuti. Non è bastata una buona prova dell'azzurro che ha fatto i conti con uno specialista del cemento indoor, alla tredicesima vittoria nelle ultime quattordici partite giocate su questa superficie. I rimpianti non mancano per Sonego che ha avuto complessivamente 12 palle break nel match, tutte annullate da Humbert che ha alzato il livello dopo il primo set perso al tiebreak. Una partita chiusa con quattro giochi di fila vinti dal francese, ma anche con quattro palle break non sfruttate da Lorenzo per tenere la partita aperta. L'azzurro, inoltre, paga 45 errori gratuiti contro 20 vincenti.