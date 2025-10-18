Atp Vienna 500: Sinner debutterà contro Altmaier

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Vienna, il tabellone: Sinner debutterà contro Altmaier, Musetti con Tsitsipas

Jannik Sinner debutterà contro il tedesco Altmaier all'ATP 500 di Vienna, poi il possibile incrocio con Cobolli che esordirà, invece, contro Machac. Nello stesso lato del tabellone Berrettini giocherà contro Popyrin, nell'altro lato Musetti sfiderà Tsitsipas, mentre l'altro azzurro Darderi inizierà il suo cammino contro Nakashima. Il torneo, in programma dal 20 al 26 ottobre, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER, IL POSSIBILE CAMMINO FINO ALLA FINALE

È stato sorteggiato il tabellone dell’Atp 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Jannik Sinner farà il suo debutto contro il tedesco Altmaier. Sullo stesso lato del tabellone - e possibile avversario nel turno successivo - ecco Flavio Cobolli che se la vedrà inizialmente contro il ceco Machac. Possibile incrocio poi ai quarti con Bublev, mentre in semifinale potrà esserci un altro derby azzurro: Matteo Berrettini farà il suo esordio contro l'australiano Popyrin, stesso lato anche per il n. 7 del seeding, Rublev, e per il n. 3, De Minaur. Gli altri due italiani, invece, sono stati inseriti nel lato opposto del tabellone: Lorenzo Musetti sfiderà Tsitsipas, Luciano Darderi inizierà contro lo statunitense Nakashima.

Atp Vienna, il primo turno degli italiani

  • [1] SINNER (Ita) vs Altmaier
  • [4] MUSETTI (Ita) vs Tsitsipas
  • [WC] BERRETTINI (Ita) vs Popyrin
  • COBOLLI (Ita) vs Machac
  • DARDERI (Ita) vs Nakashima

I potenziali quarti di finale

  • [1] SINNER (Ita) vs [8] Bublik (Kaz)
  • [6] Medvedev vs [4] MUSETTI (Ita)
  • [3] De Minaur (Aus) vs [7] Rublev
  • [5] Khachanov vs [2] Zverev (Ger)

