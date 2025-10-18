Atp Vienna 500: Sinner debutterà contro Altmaier

È stato sorteggiato il tabellone dell’Atp 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Jannik Sinner farà il suo debutto contro il tedesco Altmaier. Sullo stesso lato del tabellone - e possibile avversario nel turno successivo - ecco Flavio Cobolli che se la vedrà inizialmente contro il ceco Machac. Possibile incrocio poi ai quarti con Bublev, mentre in semifinale potrà esserci un altro derby azzurro: Matteo Berrettini farà il suo esordio contro l'australiano Popyrin, stesso lato anche per il n. 7 del seeding, Rublev, e per il n. 3, De Minaur. Gli altri due italiani, invece, sono stati inseriti nel lato opposto del tabellone: Lorenzo Musetti sfiderà Tsitsipas, Luciano Darderi inizierà contro lo statunitense Nakashima.