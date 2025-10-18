Fritz vince il 1° set, poi Djokovic si ritira

Fritz chiude il Six Kings Slam al 3° posto: lo statunitense vince il primo set contro Novak Djokovic (durato un'ora e un quarto), poi il serbo decide di ritirarsi. "È stato uno dei set più lunghi che abbia mai giocato" ha poi detto Nole

È durata solo un set la finale per il terzo posto del Six Kings Slam tra Novak Djokovic e Taylor Fritz . A vincere è stato il tennista statunitense, per via del ritiro del serbo al termine del primo parziale, chiuso al tiebreak (7-4) dopo un'ora e 16 minuti . Un set estenuante , in cui Nole ha speso tutte le energie a disposizione. Per questo la decisione di non proseguire. "Voglio scusarmi con il pubblico, mi dispiace per il ritiro - ha detto Djokovic dopo il ritiro - Voglio complimentarmi con Taylor: abbiamo giocato un set incredibile, tra i più lunghi mai giocati". Djokovic, che si è qualificato aritmeticamente per le Atp Finals di Torino, è stato vago sui piani per il finale di stagione: "Adesso mi riposo, ho avuto dei problemi con il mio corpo. Vediamo per un altro paio di tornei ".

Fritz: "È stato un set durissimo"

"È stata una lunga battaglia, con game intensi - ha poi aggiunto Fritz - A un certo punto le palle si erano gonfiate, era difficile giocare vincenti e tutti gli scambi erano durissimi. Tutto era più lento e il campo sembrava più grande. Abbiamo lottato su ogni punto. Djokovic mi batte da anni (11-0 i precedenti nel circuito, ndr) è sempre un piacere dividere il campo con lui. È il migliore di tutti i tempi. I prossimi impegni? È stata un'annata lunga, voglio concluderla bene".