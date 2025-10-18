Sinner-Alcaraz, la finale LIVE alle 20

Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam, il risultato in diretta live della partita
È di nuovo Sinner-Alcaraz per il titolo del Six Kings Slam, torneo che mette in palio un assegno da 6 milioni di dollari. È la sesta finale stagionale tra Jannik e Carlos: il bilancio è 4-1 per lo spagnolo. Il match è in programma non prima delle 20, dopo Djokovic-Fritz. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
SINNER-ALCARAZ LIVE ALLE 20
IL TABELLONE DEL SIX KINGS SLAM
Quarti di finale
- Fritz (Usa) - Zverev (Ger) 6-3, 6-4
- SINNER (Ita) -Tsitsipas (Gre) 6-2, 6-3
Semifinali
- Alcaraz (Esp) - Fritz (Usa) 6-4, 6-2
- SINNER (Ita) - Djokovic (Srb) 6-4, 6-2
Finale 3° posto
- ore 18.30 - Fritz (Usa) vs Djokovic (Srb)
Finale
- non prima delle 20 - Alcaraz (Esp) vs SINNER (Ita)
Tra Sinner e Alcaraz c'è ancora in palio il numero 1 di fine anno: lo spagnolo ha 1.340 pt di vantaggio ed è lontano poche vittorie dall'aritmetica dell'end-year n. 1
Come cambia il ranking Atp dopo ShanghaiVai al contenuto
Alcaraz, invece, è atteso al Masters 1000 di Parigi che inizierà lunedì 27 ottobre nella nuova sede de La Defance Arena. Poi il murciano giocherà le Atp Finals
Dopo Riyadh, Sinner volerà subito in Europa per giocare l'Atp 500 di Vienna. L'azzurro proseguirà il mini tour de force con il Masters 1000 di Parigi e le Atp Finals di Torino. Ancora da sciogliere, invece, le riserve per la Coppa Davis
Il titolo del Six Kings Slam arricchirà ancor di più il prize money stagionale di uno tra Sinner e Alcaraz. Finora l'azzurro ha vinto premi per 12,3 milioni di dollari (restando fuori dal circuito per tre mesi), mentre lo spagnolo ha incassato poco più di 16 milioni di dollari.
Il montepremi a confronto tra il Six Kings e gli Slam
- Six Kings Slam: 6.00.000 $
- US Open: 5.000.000 $
- Wimbledon: 4.024.468 $
- Roland Garros: 2.984.787 $
- Australian Open: 2.258.550 $
Oggi in palio c'è un premio da 6 milioni di dollari, suddiviso tra 1,5 milioni di dollari come gettone di partecipazione (incassato da tutti i giocatori presenti a Riyadh) e 4,5 milioni di dollari per il titolo. Cifre da record in confronto a tutti gli Slam: quello che si avvicina di più è lo US Open, con un assegno da 5 mln di dollari per il campione
Sinner: "Sarà una grande battaglia"
"Non vedo l’ora ogni volta che ci affrontiamo - ha detto Sinner sulla finale di oggi - È fantastico per noi. Sarà una grande battaglia. Cercherò di essere il più pronto possibile. È ovviamente un enorme onore giocare ancora contro di lui. Non vedo l’ora, tutti speriamo in un grande sabato sera".
Sinner: 'Con Alcaraz sarà una grande battaglia'Vai al contenuto
Cammino senza difficoltà finora per entrambi. Sinner ha giocato una partita in più, partendo dai quarti ed eliminando prima Tsitsipas e poi Djokovic. Nessun problema anche per Alcaraz che ha dominato la semifinale con Fritz
Il cammino di Alcaraz
- Quarti: bye
- Semifinale: vs Fritz 6-4, 6-2
Il cammino di Sinner
- Quarti: vs Tsitsipas 6-2, 6-3
- Semifinale: vs Djokovic 6-4, 6-2
L'azzurro e il murciano si sono già affrontati lo scorso anno nella finale del Six Kings Slam: a vincere fu Jannik con lo score di 6-7, 6-3, 6-3 in 2 ore e 21 minuti
Sinner e Alcaraz torneranno a sfidarsi un mese e mezzo dopo l'ultimo precedente, la finale degli US Open vinta dal murciano in quattro set
Sarà la sesta finale nel 2025 tra Sinner e Alcaraz, l'ottava consecutiva considerando anche il Six Kings Slam 2024 e la finale di Pechino dello scorso anno. Quest'anno il bilancio è 4-1 per Carlitos: l'unico successo di Sinner a Wimbledon
Il tabellone del Six Kings Slam
Quarti di finale
- Fritz (Usa) - Zverev (Ger) 6-3, 6-4
- SINNER (Ita) -Tsitsipas (Gre) 6-2, 6-3
Semifinali
- Alcaraz (Esp) - Fritz (Usa) 6-4, 6-2
- SINNER (Ita) - Djokovic (Srb) 6-4, 6-2
Finale 3° posto
- ore 18.30 - Fritz (Usa) vs Djokovic (Srb)
Finale
- non prima delle 20 - Alcaraz (Esp) vs SINNER (Ita)
La finale è in programma non prima delle 20, dopo Djokovic-Fritz. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno della finale al Six Kings Slam. In campo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il sesto confronto stagionale