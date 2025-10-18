Sinner-Alcaraz, la finale LIVE alle 20

È di nuovo Sinner-Alcaraz per il titolo del Six Kings Slam, torneo che mette in palio un assegno da 6 milioni di dollari. È la sesta finale stagionale tra Jannik e Carlos: il bilancio è 4-1 per lo spagnolo. Il match è in programma non prima delle 20, dopo Djokovic-Fritz. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti