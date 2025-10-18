Six Kings Slam, alle 20 la finale Sinner-Alcaraz

Per la sesta volta in stagione Sinner e Alcaraz si affronteranno in finale: stavolta ci sarà in palio il Six Kings Slam, con un assegno da 6 milioni di dollari. Appuntamento non prima delle 20 italiane, dopo la finale per il 3° posto tra Fritz e Djokovic

Da Riyadh a Riyadh. Un anno dopo è ancora Sinner-Alcaraz la finale del Six Kings Slam. Jannik per difendere il titolo conquistato un anno fa, Carlos per aggiungere un nuovo trionfo in bacheca. In palio, però, c'è soprattutto un assegno da 6 milioni di dollari per il vincitore (1,5 mln per la partecipazione e 4,5 milioni per il titolo). Appuntamento non prima delle ore 20 italiane, dopo la finale per il terzo posto tra Taylor Fritz e Novak Djokovic.

I precedenti Sinner-Alcaraz Tra Sinner e Alcaraz sarà la sesta finale stagionale, l'ottava consecutiva considerando anche il Six Kings Slam 2024 e la finale di Pechino dello scorso anno. Il bilancio nel 2025 è di 4 vittorie per Carlitos e una per Jannik, in finale a Wimbledon. A Riyadh, invece, risale l'ultima vittoria di Jannik contro il murciano su cemento. "Non vedo l’ora ogni volta che ci affrontiamo - ha detto Sinner sulla finale di oggi - È fantastico per noi. Sarà una grande battaglia. Cercherò di essere il più pronto possibile. È ovviamente un enorme onore giocare ancora contro di lui. Non vedo l’ora, tutti speriamo in un grande sabato sera". Leggi anche Sinner: "Con Alcaraz sarà una grande battaglia"

Dove vedere Sinner-Alcaraz Il match fra Sinner e Alcaraz è in diretta su Netflix, la cui app è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Su skysport.it sarà possibile seguire il liveblog dell’incontro e, al termine, gli highlights con tutti i punti più belli.