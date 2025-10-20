Quattro azzurri in campo: il programma su Sky

Comincia un'altra grande settimana di tennis, tutta da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel maschile si scende in campo nei due Atp 500 di Vienna e di Basilea . A Vienna c'è Luciano Darderi che affronta Brandon Nakashima, numero 34 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due, con l'italoargentino che ha vinto il match disputatosi quest'anno ad Amburgo. Oltre a Darderi, nella capitale austriaca giocherà anche Matteo Arnaldi . L'azzurro ha superato le qualificazioni dell'Atp 500 sconfiggendo l'australiano Schoolkate e sfiderà nel tabellone principale l'americano Kovacevic. A Basilea, invece, in campo Lorenzo Sonego contro lo spagnolo e numero 8 del seeding Davidovich Fokina. Elisabetta Cocciaretto debutta nel Wta 250 di Guangzhou.

