Quattro azzurri in campo: il programma su Sky

Iniziano gli Atp 500 di Vienna e di Basilea. In Austria in campo Darderi e Arnaldi, mentre in Svizzera c'è Sonego. Nel femminile, Cocciaretto debutta nel Wta 250 di Guangzhou. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Comincia un'altra grande settimana di tennis, tutta da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel maschile si scende in campo nei due Atp 500 di Vienna e di Basilea. A Vienna c'è Luciano Darderi che affronta Brandon Nakashima, numero 34 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due, con l'italoargentino che ha vinto il match disputatosi quest'anno ad Amburgo. Oltre a Darderi, nella capitale austriaca giocherà anche Matteo Arnaldi. L'azzurro ha superato le qualificazioni dell'Atp 500 sconfiggendo l'australiano Schoolkate e sfiderà nel tabellone principale l'americano Kovacevic. A Basilea, invece, in campo Lorenzo Sonego contro lo spagnolo e numero 8 del seeding Davidovich Fokina. Elisabetta Cocciaretto debutta nel Wta 250 di Guangzhou.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 3.30 - Simulcast Sky Sport Tennis (203)
- ore 13 - Simulcast Sky Sport Mix (211)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis (203)
- ore 16 - Simulcast Sky Sport Mix (206)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis (203)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 3.30 - Wta Tokyo: Boulter (Gbr) vs Lys (Ger)
- non prima delle 4.30 - Wta Tokyo: Bucsa (Spa) vs Kessler (Usa)
- a seguire - Wta Tokyo: Lamens (Ned) vs Kalinskaya
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
- a seguire - Atp Basilea: SONEGO (Ita) vs Davidovich Fokina (Spa)
- a seguire - Atp Vienna: De Minaur (Aus) vs Rodionov (Aut)
- non prima delle 20.15 - Atp Vienna: Khachanov vs Griekspoor (Ned)
SKY SPORT MAX (206)
- non prima delle 9 - Wta Guangzhou: Jones (Gbr) vs Wang (Chn)
- a seguire - Wta Guangzhou: COCCIARETTO (Ita) vs Parry (Fra)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 16 - Atp Vienna: Kovacevic (Usa) vs ARNALDI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT MIX (211)
- ore 13 - Atp Vienna: DARDERI (Ita) vs Nakashima (Usa)
- a seguire - Atp Vienna: Tabilo (Chi) vs Bublik (Kaz)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.