Sonego esce al 1° turno: vince Davidovich Fokina

Sonego eliminato al 1° turno all'Atp Basilea: vince Davidovich Fokina 7-6, 6-4

atp basilea

Lorenzo Sonego subito eliminato al torneo Atp 500 di Basilea: il torinese è stato battuto in due set al 1° turno dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ottava testa di serie del seeding. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

L'Italia perde il suo unico rappresentante al torneo Atp 500 di Basilea. Lorenzo Sonego, infatti, unico azzurro al via nel tabellone principale degli “Swiss Indoors”, esce di scena al 1° turno, battuto da Alejandro Davidovich Fokina, n.18 del ranking ed ottavo favorito del seeding. 7-6, 6-4 i parziali per lo spagnolo in due ore di partita, molto equilibrata e girata su pochi punti in favore dell'iberico. Nonostante i 10 ace e il 68% di prime in campo, il torinese, n.45 del mondo e reduce dai quarti a Stoccolma, ha concesso troppe chances al rivale (8 palle break), bravo a concedere poco nei propri turni di servizio (appena 9 punti con la prima). E pensare che Sonny era partito fortissimo, con il break in apertura 'bruciato' però nel 7° game. Al tie-break era dominio Davidovich Fokina (7-2), con lo spagnolo che andava a chiudere il match nel 10° game del 2° set regalandosi gli ottavi a Basilea

