Sonego esce al 1° turno: vince Davidovich Fokina

L'Italia perde il suo unico rappresentante al torneo Atp 500 di Basilea. Lorenzo Sonego, infatti, unico azzurro al via nel tabellone principale degli “Swiss Indoors”, esce di scena al 1° turno, battuto da Alejandro Davidovich Fokina, n.18 del ranking ed ottavo favorito del seeding. 7-6, 6-4 i parziali per lo spagnolo in due ore di partita, molto equilibrata e girata su pochi punti in favore dell'iberico. Nonostante i 10 ace e il 68% di prime in campo, il torinese, n.45 del mondo e reduce dai quarti a Stoccolma, ha concesso troppe chances al rivale (8 palle break), bravo a concedere poco nei propri turni di servizio (appena 9 punti con la prima). E pensare che Sonny era partito fortissimo, con il break in apertura 'bruciato' però nel 7° game. Al tie-break era dominio Davidovich Fokina (7-2), con lo spagnolo che andava a chiudere il match nel 10° game del 2° set regalandosi gli ottavi a Basilea.

Approfondimento Arnaldi al 2° turno, Darderi subito eliminato