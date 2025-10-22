Berrettini agli ottavi, avanti anche Cobolli

Matteo Berrettini è agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Vienna. Il romano ha sconfitto l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6(5), 6-3 in un'ora e 32 minuti. Una buona prestazione da parte dell'azzurro che ha chiuso la partita con 9 ace e con l'80% di punti vinti con la prima. Il primo set è stato molto equilibrato: Berrettini ha annullato una palla break nell'ottavo game, ma ha sprecato sul 5-4 un set point in risposta. Al tiebreak, Popyrin ha commesso un cruciale doppio fallo sul 5-5, permettendo a Berrettini di chiudere con il parziale di 7-5 in 54 minuti. L'azzurro nel secondo set è stato più preciso dell'australiano e con il break conquistato nel settimo e nel nono gioco ha portato a casa il match. Berrettini sfiderà al prossimo turno Cameron Norrie (numero 35 al mondo), che all'esordio ha eliminato il numero 7 del seeding Rublev in tre set. Sarà la terza sfida tra i due, con il romano che è avanti 2-0 nei precedenti.