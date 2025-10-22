Berrettini agli ottavi, avanti anche Cobolli

Atp Vienna, i risultati degli italiani: Berrettini e Cobolli agli ottaviatp vienna
Vittoria all'esordio per Berrettini che ha sconfitto l'australiano Popyrin 7-6, 6-3. Agli ottavi anche Flavio Cobolli: battuto Tomas Machac 7-6, 6-2. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Matteo Berrettini è agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Vienna. Il romano ha sconfitto l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6(5), 6-3 in un'ora e 32 minuti. Una buona prestazione da parte dell'azzurro che ha chiuso la partita con 9 ace e con l'80% di punti vinti con la prima. Il primo set è stato molto equilibrato: Berrettini ha annullato una palla break nell'ottavo game, ma ha sprecato sul 5-4 un set point in risposta. Al tiebreak, Popyrin ha commesso un cruciale doppio fallo sul 5-5, permettendo a Berrettini di chiudere con il parziale di 7-5 in 54 minuti. L'azzurro nel secondo set è stato più preciso dell'australiano e con il break conquistato nel settimo e nel nono gioco ha portato a casa il match. Berrettini sfiderà al prossimo turno Cameron Norrie (numero 35 al mondo), che all'esordio ha eliminato il numero 7 del seeding Rublev in tre set. Sarà la terza sfida tra i due, con il romano che è avanti 2-0 nei precedenti.
Cobolli agli ottavi: Machac ko in due set
Agli ottavi c'è anche Flavio Cobolli. L'azzurro ha battuto al debutto il ceco Tomas Machac (numero 31 al mondo) con il punteggio di 7-6(6), 6-2. Nel primo set Cobolli ha sprecato tre palle break nel quarto game e due set point in risposta sul 5-4. Inevitabile il tiebreak, in cui il numero 22 del ranking ha chiuso 8-6 in un'ora e un minuto di gioco dopo aver vinto il 91% di punti con la prima di servizio. Nel secondo paraziale, invece, dominio totale dell'azzurro che ha strappato la battuta all'avversario nel primo e settimo game. Agli ottavi, Cobolli attende il vincitore della sfida tra Sinner e Altmaier.