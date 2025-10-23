Musetti ai quarti: Etcheverry ko in due set

Il carrarino ha sconfitto l'argentino Etcheverry 6-3, 6-4 in un'ora e 33 minuti di gioco. Ai quarti di finale (il 10° di questa stagione) affronterà il francese Corentin Moutet. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti è ai quarti di finale all'Atp 500 di Vienna. Il carrarino ha sconfitto l'argentino Tomas Etcheverry (numero 60 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-4. Quarantesima vittoria stagionale per l'azzurro, che conquista altri punti in ottica Race. Nel primo set Musetti ha subito conquistato il break in apertura, salendo 2-0 e chiudendo al secondo set point a disposizione con il parziale di 6-2. Anche nel secondo set il numero 8 al mondo ha strappato la battuta a Etcheverry in apertura ed è riuscito (dopo aver sprecato la chance di 3-0) ad annullare ben due palle del controbreak nell'ottavo game. Ai quarti di finale, Musetti affronterà il francese Corentin Moutet (numero 36 del ranking). Sarà la seconda sfida tra i due, con Musetti che è avanti 1-0 nei precedenti.