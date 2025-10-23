Berrettini ai quarti, vittoria di cuore con Norrie

Offerte Sky
Atp Vienna, i risultati degli italiani: Berrettini batte Norrie e va ai quarti

atp vienna

Berrettini batte il britannico Norrie in tre set e raggiunge i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna (7-6, 6-7, 6-4). Match estenuante, con i primi due set terminati al tie-break: il primo è andato all’azzurro (8-6), il secondo interminabile è andato al britannico (11-9). Decisivo il terzo set, con Berrettini che ha dovuto stringere i denti per chiudere l'incontro: è la terza volta che l'azzurro supera le tre ore di gioco in un match al meglio dei tre set. Ai quarti sfiderà De Minaur

Vincere soffrendo. Test fisico importante per Matteo Berrettini, che ha messo a dura prova la sua condizione atletica nel match vinto contro Cameron Norrie. Il britannico (numero 35 al mondo) ha portato l'azzurro al terzo set, dopo due tie-break interminabili. Nel primo set ad avere la meglio è stato Berrettini, bravo a sfruttare il suo servizio e a vincere al tie-break per 8-6. Particolarmente combattuto il secondo tie-break, vinto da Norrie per 11-9: Berrettini ha avuto anche un match point a disposizione, ma alla fine il britannico è passato al quarto set point. Qualcuno ipotizzava un possibile calo di Matteo nel terzo set, invece il tennista romano ha stretto i denti, vincendo dopo 3 ore e 16 minuti di gioco (6-4 il terzo set) e conquistando con il cuore i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, dove troverà De Minaur. Berrettini è per la quarta volta ai quarti a Vienna, 37° quarto di finale in carriera a livello Atp, il sesto su cemento indoor e il quarto di questa stagione.

Berrettini supera per la terza volta le tre ore di gioco

Per Berrettini è insolito vivere dei match così lunghi (la vittoria contro Norrie è arrivata dopo 3 ore e 16 minuti). È la terza volta che Matteo supera le tre ore di gioco in un match al meglio dei tre set: era successo soltanto a Firenze nel 2022 contro lo spagnolo Roberto Carballés Baena (3 ore e 19 minuti) e a Vienna nel 2024 contro lo statunitense Frances Tiafoe (3 ore e 2 minuti).

