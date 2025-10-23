Sinner-Bublik LIVE venerdì alle 17.30 su Sky Sport

Offerte Sky
atp vienna

Jannik Sinner torna subito in campo all'Atp 500 di Vienna: il numero 2 al mondo se la vedrà ai quarti di finale contro il kazako Alexander Bublik. Il match, in programma venerdì 24 ottobre non prima delle 17.30, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo la vittoria nel derby azzurro contro Flavio Cobolli (6-2, 7-6), Jannik Sinner si prepara a giocare i quarti di finale all'Atp 500 di Vienna. Il numero 2 al mondo affronterà per la quarta volta nel 2025 Alexander Bublik (numero 16 del ranking Atp). Il kazako viene dalla netta vittoria contro l'argentino Francisco Cerundolo in due set (6-4, 6-2). Il match, in programma venerdì 24 ottobre non prima delle 17.30, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Ai quarti con Bublik: il tabellone di Sinner

I precedenti

  • 2021 - Dubai (R32): Sinner b. Bublik 2-6, 7-6, 6-4
  • 2021 - Miami (QF): Sinner b. Bublik 7-6, 6-4
  • 2023 - 's-Hertogenbosch (R16): Sinner b. Bublik 6-4, 6-2
  • 2023 - Halle (QF): Bublik b. Sinner 7-5, 2-0 ret.
  • 2025 - Roland Garros (QF): Sinner b. Bublik 6-1, 7-5, 6-0
  • 2025 - Halle (R16): Bublik b. Sinner 3-6, 6-3, 6-4
  • 2025 - US Open (R16): Sinner b. Bublik 6-1, 6-1, 6-1

Come già detto prima, tra Sinner e Bublik sarà la quarta sfida del 2025. Se consideriamo solo i match svolti quest'anno, Sinner è avanti 2-1 nei precedenti, con le vittorie al Roland Garros e allo US Open, mentre Bublik ha vinto ad Halle nel mese di giugno. Sinner e Bublik si affronteranno per l'ottava volta a livello Atp, con Jannik avanti 5-2 nei precedenti.

