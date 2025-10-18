Esplora tutte le offerte Sky
Sinner all'Atp Vienna: tabellone e avversari

Tennis fotogallery
5 foto

Jannik Sinner inizierà la sua avventura a Vienna contro il tedesco Altmaier, poi potrebbe giocarsi il primo di tre possibili derby. Di seguito il potenziale cammino fino alla finale. Il torneo di Vienna è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 20 al 26 ottobre

ATP VIENNA, IL TABELLONE COMPLETO

Il tabellone di Sinner all'Atp Vienna

Tennis

Jannik Sinner inizierà la sua avventura a Vienna contro il tedesco Altmaier, poi potrebbe...

5 foto

Paolini battuta, Tokyo decisiva per le Wta Finals

wta race

Paolini rimanda la qualificazione alle Wta Finals. Dopo la sconfitta in semifinale a Ningbo...

17 foto

Atp Vienna, oggi il sorteggio con 5 azzurri

Tennis

È il giorno del sorteggio del main draw all'Atp 500 di Vienna, previsto alle 13.15. Sono cinque...

9 foto

Musetti e il vantaggio da difendere: la Race Atp

verso torino

Auger-Aliassime raggiunge la semifinale all'Atp 250 di Bruxelles, mentre Musetti viene...

25 foto

Paolini resta n. 8: il ranking Wta dopo Wuhan

Tennis

Jasmine Paolini conferma l'ottavo posto nel ranking Wta dopo il Wta 1000 di Wuhan. L'azzurra...

11 foto

