Il tabellone di Sinner all'Atp Vienna

Jannik Sinner inizierà la sua avventura a Vienna contro il tedesco Altmaier, poi potrebbe giocarsi il primo di tre possibili derby. Di seguito il potenziale cammino fino alla finale. Il torneo di Vienna è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 20 al 26 ottobre
- Daniel ALTMAIER (precedenti 2-1 per Jannik)
- Flavio COBOLLI (nessun precedente)
- Daniel MACHAC (precedenti 2-0 per Jannik)
- Alexander BUBLIK (precedenti 5-2 per Jannik)
- Francisco CERUNDOLO (precedenti 3-2 per Jannik)
- Alex DE MINAUR (precedenti 11-0 per Jannik)
- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Jannik)
- Matteo BERRETTINI (precedenti 2-0 per Jannik)
- Alexander ZVEREV (precedenti 4-3 per il tedesco)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 8-7 per Jannik)
- Karen KACHANOV (precedenti 4-1 per Jannik)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 3-0 per Jannik)