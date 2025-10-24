Sinner, Musetti e Berrettini: il programma su Sky

Quarti di finale in programma a Vienna: Berrettini sfida De Minaur, Sinner se la vede contro Bublik mentre Musetti chiude il programma sul Centrale contro Moutet. Si gioca anche a Basilea e al Wta 250 di Guanzghou, con Cocciaretto protagonista. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Venerdì di tennis imperdibile e da seguire in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno ben tre gli azzurri protagonisti nei quarti di finale all'Atp 500 di Vienna: si parte alle 13.30 con la sfida tra Matteo Berrettini e Alex De Minaur. Dopo la vittoria contro Norrie, il romano se la vedrà con il numero 3 del seeding, contro cui è avanti 3-1 nei precedenti. Non prima delle 17.30, invece, toccherà a Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo affronterà per la quarta volta in questo 2025 Alexander Bublik, reduce dal successo in due set contro Cerundolo. A chiudere il programma sul Centrale austriaco sarà Lorenzo Musetti, che affronterà il francese Moutet. In campo anche all'Atp 500 di Basilea e al Wta 250 di Guanzghou con Elisabetta Cocciaretto.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 3.30 - Wta Tokyo: Kalinskaya vs Noskova (Cze)
- non prima delle 4.30 - Wta Tokyo: Mboko (Can) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- ore 13.30 - Atp Vienna: De Minaur (Aus) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire - Atp Vienna: Griekspoor (Ned) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 17.30 - Atp Vienna: SINNER (Ita) vs Bublik (Kaz)
- non prima delle 20.15 - Atp Vienna: Moutet (Fra) vs MUSETTI (Ita)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 3.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 7 - Wta Guangzhou: Sun (Nzl) vs McNally (Usa)
- a seguire - Wta Guangzhou: Liu (Usa) vs Seidel (Ger)
- a seguire - Wta Guangzhou: COCCIARETTO (Ita) vs Li (Usa)
- ore 14 - Atp Basilea: Auger-Alissime (Can) vs Munar (Spa)
- a seguire - Atp Basilea: Fonseca (Bra) vs Shapovalov (Can)
- non prima delle 18 - Atp Basilea: Humbert (Fra) vs Opelka (Usa)
- a seguire - Atp Basilea: Ruud (Nor) vs Davidovich Fokina (Spa)
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.