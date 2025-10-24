Sinner, Musetti e Berrettini: il programma su Sky

Venerdì di tennis imperdibile e da seguire in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW . Saranno ben tre gli azzurri protagonisti nei quarti di finale all'Atp 500 di Vienna: si parte alle 13.30 con la sfida tra Matteo Berrettini e Alex De Minaur. Dopo la vittoria contro Norrie, il romano se la vedrà con il numero 3 del seeding, contro cui è avanti 3-1 nei precedenti. Non prima delle 17.30, invece, toccherà a Jannik Sinner . Il numero 2 al mondo affronterà per la quarta volta in questo 2025 Alexander Bublik, reduce dal successo in due set contro Cerundolo. A chiudere il programma sul Centrale austriaco sarà Lorenzo Musetti , che affronterà il francese Moutet. In campo anche all'Atp 500 di Basilea e al Wta 250 di Guanzghou con Elisabetta Cocciaretto .

