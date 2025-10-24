Musetti è in semifinale: battuto Moutet in 2 set

Lorenzo Musetti è il secondo italiano in semifinale a Vienna. Dopo Sinner, anche il numero 8 al mondo rispetta il pronostico e liquida il francese Corentin Moutet in due set, 6-3, 6-4. Ora lo aspetta un riposato Zverev, che ha beneficiato del ritiro di Griekspoor per avanzare senza giocare. Per la seconda volta consecutiva è tra i migliori quattro nel torneo austriaco, la qualificazione alle Finals di Torino è più vicina

Lorenzo Musetti non trema, rispetta il pronostico contro Moutet e conquista la semifinale dell'Atp 500 di Vienna . Il toscano si impone in due parziali, 6-3, 6-4, concedendo l'unica palla break al francese nel momento in cui ha servito per il match. Per il classe 2002 c'è ora Zverev , che oggi non è dovuto nemmeno scendere in campo per conquistare il suo match, avendo approfittato del ritiro dell'olandese Griekspoor. Ora il sogno è rappresentato dalla possibilità di una finale tutta italiana domenica. Dall'altra parte del tabellone Sinner dovrà battere per la 12^ volta su 12 incontri De Minaur.

La cronaca della partita

La svolta nel primo set avviene presto, già al quarto game. Moutet serve male (poco più del 40% di prime in campo), così Musetti gli strappa il servizio e riesce a gestire il break di vantaggio per il resto del parziale, soffrendo solo nel settimo gioco che si trascina ai vantaggi. Con solidità e la bellezza di 12 vincenti, il toscano si aggiudica 6-3 il set. Il francese però sale di tono, aumenta la percentuale di prime in campo (quasi al 70%, senza rinunciare al suo vezzo del servizio da sotto), ed è molto meno falloso rispetto all'inizio del match. L'equilibrio si trascina fino al 4-4, quando Musetti si costruisce le prime due palle break del secondo parziale, sfruttando subito la prima. In battuta vince uno scambio bellissimo, lungo 29 colpi, ma concede la prima palla break del suo match. Moutet gli fa un favore con un back in corridoio e il toscano tira un sospiro di sollievo, chiudendo i conti con un ace. Un successo importante, che gli permette di avvicinarsi alla qualificazione alle Finals a Torino. Ora ci sarà Zverev nella seconda semifinale in programma domani, sabato 25 ottobre, subito dopo la sfida tra Sinner e De Minaur.