Sinner-Bublik LIVE alle 17.30 su Sky Sport Tennis

Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro Flavio Cobolli all'Atp 500 di Vienna: "È stata un'ottima partita. Flavio ha giocato un ottimo tennis: è un giocatore che sta migliorando settimana dopo settimana. Ho avuto le mie chance nel secondo set e non sono riuscito a sfruttarle. Ho cercato di essere forte mentalmente soprattutto al tiebreak, sono contento. Era un giocatore che mi mancava come avversario, merita tutto il successo che sta avendo".