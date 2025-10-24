Sinner-Bublik LIVE alle 17.30 su Sky Sport Tennis

Sinner-Bublik all'Atp Vienna, il risultato in diretta live della partita
Quarti di finale in programma all'Atp 500 di Vienna: Jannik Sinner affronta il kazako Alexander Bublik per un posto in semifinale contro Alex De Minaur, vincitore su Matteo Berrettini. Il match, in programma alle 17.30, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Il percorso di Bublik a Vienna
- 1° turno: Bublik b. Tabilo 6-4, 6-4
- Ottavi di finale: Bublik b. Cerundolo 6-4, 6-2
Il percorso di Sinner a Vienna
- 1° turno: Sinner b. Altmaier 6-0, 6-2
- Ottavi di finale: Sinner b. Cobolli 6-2, 7-6
In caso di successo, Bublik sarebbe il secondo giocatore ad aver ottenuto più vittorie contro Sinner dall'inizio della stagione 2024 dopo Alcaraz (7).
Bublik ha un record di 1-7 contro i top-2 in carriera, dopo aver sconfitto l'allora numero 1 Sinner al secondo turno ad Halle nel mese di giugno.
"Dopo Vienna giocherò a Parigi, poi la stagione sarà quasi finita. Mancano solo tre tornei: è il momento di dare l'ultima spinta". Così Jannik Sinner in conferenza stampa durante l'Atp 500 di Vienna. Il numero 2 al mondo, dunque, ha confermato la sua presenza al '1000' di Parigi, ultimo appuntamento prima delle Atp Finals, che chiuderanno il suo 2025.
I precedenti tra Sinner e Bublik
- 2021 - Dubai (R32): Sinner b. Bublik 2-6, 7-6, 6-4
- 2021 - Miami (QF): Sinner b. Bublik 7-6, 6-4
- 2023 - 's-Hertogenbosch (R16): Sinner b. Bublik 6-4, 6-2
- 2023 - Halle (QF): Bublik b. Sinner 7-5, 2-0 ret.
- 2025 - Roland Garros (QF): Sinner b. Bublik 6-1, 7-5, 6-0
- 2025 - Halle (R16): Bublik b. Sinner 3-6, 6-3, 6-4
- 2025 - US Open (R16): Sinner b. Bublik 6-1, 6-1, 6-1
L'ultima volta che Sinner e Bublik si sono affrontati è andata così... guarda pure nel video gli highlights della sfida giocata agli ottavi di finale dello US Open.
Tra Sinner e Bublik sarà la quarta sfida del 2025. Se consideriamo solo i match svolti quest'anno, Sinner è avanti 2-1 nei precedenti, con le vittorie al Roland Garros e allo US Open, mentre Bublik ha vinto ad Halle nel mese di giugno. Sinner e Bublik si affronteranno per l'ottava volta a livello Atp, con Jannik avanti 5-2 nei precedenti.
Sinner cercherà di raggiungere la sua 42^ semifinale Atp, l'8^ della stagione e la 3^ a Vienna (dopo quelle giocate nella capitale austriaca nel 2021 e 2023).
Sinner ha un record di 8-1 negli Atp 500 di questa stagione. L'unica sconfitta è arrivata proprio contro Bublik ad Halle a giugno.
Sinner, con anche il successo di ieri contro Cobolli, ha una striscia di 18 vittorie consecutive sui campi in cemento indoor e 7 vittorie consecutive a Vienna dopo aver vinto il titolo due anni fa.
Sinner proverà a centrare un bis che manca a Vienna da ben nove anni. L'ultimo ad aver vinto il titolo per più di una volta è stato Andy Murray, col successo del 2016.
Considerando le vittorie di Vienna (la prima contro Altmaier, la seconda contro Cobolli), Jannik Sinner ha in stagione un record di 45-6 con tre titoli all'attivo. Parliamo dell'Australian Open, Wimbledon e l'Atp 500 di Pechino, ultimo torneo vinto per ora quest'anno da Jannik.
Sinner è tornato a giocare quest'anno l'Atp 500 di Vienna, dopo averlo saltato lo scorso anno. Parliamo di un torneo che il numero 2 al mondo ha già vinto nel 2023, quando batté in finale Daniil Medvedev.
Le parole di Sinner a Sky
Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro Flavio Cobolli all'Atp 500 di Vienna: "È stata un'ottima partita. Flavio ha giocato un ottimo tennis: è un giocatore che sta migliorando settimana dopo settimana. Ho avuto le mie chance nel secondo set e non sono riuscito a sfruttarle. Ho cercato di essere forte mentalmente soprattutto al tiebreak, sono contento. Era un giocatore che mi mancava come avversario, merita tutto il successo che sta avendo".
Gli highlights di Sinner-Cobolli
Nel video le azioni più belle della sfida tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli, in quello che è stato un gran bel derby azzurro, giocato molto bene da entrambi. Ad avere la meglio è stato Jannik, che ha chiuso con il parziale di 6-2, 7-6.
Jannik Sinner è reduce dalla vittoria nel derby contro Flavio Cobolli: 6-2, 7-6 il punteggio in favore del numero 2 al mondo in un'ora e 47 minuti di gioco. Per Jannik è arrivata la 18^ vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor, la 17^ in un derby azzurro.
Buon pomeriggio! Jannik Sinner torna subito in campo all'Atp 500 di Vienna. Il numero 2 al mondo affronta Alexander Bublik ai quarti di finale.