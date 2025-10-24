Sinner-De Minaur LIVE sabato alle 15 su Sky Sport

Offerte Sky
Sinner De Minaur all'Atp Vienna 2025, dove vedere in tv e streaming

Tennis

Dopo aver superato l'ostacolo Bublik ai quarti, Sinner affronta De Minaur nella semifinale dell'ATP 500 di Vienna. L'azzurro ha vinto tutti gli undici precedenti contro l'australiano, l'ultimo è stato giocato a Pechino a settembre. Il match sarà in diretta sabato 25 ottobre alle 15 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo la vittoria ai quarti contro Aleksandr Bublik (6-4, 6-4), Jannik Sinner si prepara a giocare la semifinale all'Atp 500 di Vienna. Il numero 2 al mondo affronterà per la terza volta nel 2025 Alex De Minaur (numero 6 del ranking Atp). L'australiano ha battuto un altro italiano nel turno precedente, Matteo Berrettini (6-1, 7-6). Il match, in programma sabato 25 ottobre non prima delle 15, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

I precedenti tra Sinner e De Minaur 

Il numero 2 del mondo e l'australiano in carriera si sono incrociati 11 volte, due nel 2025. Il vincitore è sempre stato Sinner, che ha concesso un set solo in due occasioni, tra cui l'ultima sfida dello scorso 30 settembre nella semifinale del torneo Atp 500 di Pechino. Di seguito, tutti i precedenti:

  • Next Gen Finals, 2019: Sinner b. De Minaur 4-2, 4-1, 4-2
  • Sofia, 2020: Sinner b. De Minaur 6-7, 6-4, 6-1
  • Australian Open, 2022: Sinner b. De Minaur 7-6 6-3 6-4
  • Madrid, 2022: Sinner b. De Minaur 6-4 6-1
  • Canada, 2023: Sinner b. De Minaur 6-4 6-1
  • Coppa Davis, 2023: Sinner b. De Minaur 6-3 6-0
  • Rotterdam, 2024: Sinner b. De Minaur 7-5 6-4
  • Finals, 2024: Sinner b. De Minaur 6-3 6-4
  • Coppa Davis, 2024: Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4
  • Australian Open, 2025: Sinner b. De Minaur 6-3 6-2 6-1
  • Pechino, 2025: Sinner b. De Minaur 6-3 4-6 6-2

