Sinner-De Minaur LIVE sabato alle 15 su Sky Sport

Dopo aver superato l'ostacolo Bublik ai quarti, Sinner affronta De Minaur nella semifinale dell'ATP 500 di Vienna. L'azzurro ha vinto tutti gli undici precedenti contro l'australiano, l'ultimo è stato giocato a Pechino a settembre. Il match sarà in diretta sabato 25 ottobre alle 15 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

