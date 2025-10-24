Il tabellone di Sinner al Masters 1000 di Parigi

Sinner all'Atp Parigi 2025: tabellone e avversari
Jannik Sinner debutterà al Masters 1000 di Parigi al secondo turno contro uno tra Bergs e Michelsen. Per il numero 2 al mondo possibile quarto di finale con Ben Shelton e semifinale contro Musetti o Zverev. Di seguito il potenziale cammino di Jannik nell'ultimo Masters 1000 della stagione. Il torneo è in diretta da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW
- Bye
- Alex MICHELSEN (precedenti 2-0 per Jannik)
- Zizou BERGS (nessun precedente)
- Francisco CERUNDOLO (precedenti 3-2 per Jannik)
- Jakub MENSIK (nessun precedente)
- Miomir KECMANOVIC (precedenti 4-0 per Jannik)
- Flavio COBOLLI (precedenti 1-0 per Jannik)
- Ben SHELTON (precedenti 6-1 per Jannik)
- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Jannik)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 3-0 per Jannik)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 8-7 per Jannik)
- Alexander ZVEREV (precedenti 4-3 per il tedesco)
- Carlos ALCARAZ (precedenti 10-5 per lo spagnolo)
- Casper RUUD (precedenti 4-0 per Jannik)
- Taylor FRITZ (precedenti 4-1 per Jannik)
- Alex DE MINAUR (precedenti 11-0 per Jannik)