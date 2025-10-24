Offerte Sky
Sinner all'Atp Parigi 2025: tabellone e avversari

Jannik Sinner debutterà al Masters 1000 di Parigi al secondo turno contro uno tra Bergs e Michelsen. Per il numero 2 al mondo possibile quarto di finale con Ben Shelton e semifinale contro Musetti o Zverev. Di seguito il potenziale cammino di Jannik nell'ultimo Masters 1000 della stagione. Il torneo è in diretta da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE

Il tabellone di Sinner al Masters 1000 di Parigi

