Atp Vienna e Atp Basilea, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Un altro intenso weekend di tennis. A Vienna e a Basilea si giocano le semifinali: nel torneo austriaco sono impegnati gli azzurri Sinner e Musetti contro De Minaur e Zverev: il sogno è una finale tutta azzurra. In programma anche i tornei femminili di Tokyo e Guangzhou. Tutte le partite si potranno seguire sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato imperdibile di tennis e da seguire in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli occhi degli italiani saranno puntati soprattutto su Vienna, dove prima Jannik Sinner e poi Lorenzo Musetti si giocano l'accesso alla finale di domenica 26 ottobre. Per regalare un derby azzurro all'ultimo atto dovranno sconfiggere Alex De Minaur e Alexander Zverev. Non solo italiani e non solo Vienna, si giocano le semifinali anche dell'Atp 500 di Basilea e dei due tornei WTA di Guangzhou e Tokyo

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • Ore 10.30 - Wta Guangzhou: Sun (Nzl) vs Liu (Usa)
  • A seguire: Zhang (Chn) vs Li (Usa)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 5.00 - Wta Tokyo: Noskova (Cze) vs Rybakina (Kaz)
  • A seguire (non prima delle 6.00): Bencic (Svi) vs Kenin (Usa)
  • A seguire: SIMULCAST con Sky Sport Uno (Wta Guangzhou)
  • Ore 15 - Atp Vienna: SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus)
  • A seguire (non prima delle 16.30): MUSETTI (Ita) vs Zverev (Ger)

SKY SPORT ARENA (204)

  • Ore 15.00 - Atp Basilea: Fonseca (Bra) vs Munar (Spa)
  • A seguire - Humbert (Fra) vs Davidovich Fokina (Spa)

 

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

